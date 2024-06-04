https://ria.ru/20240604/bayden-1950529226.html

Байден уточнил слова о том, что Нетаньяху ведет конфликт ради политики

Байден уточнил слова о том, что Нетаньяху ведет конфликт ради политики - РИА Новости, 04.06.2024

Байден уточнил слова о том, что Нетаньяху ведет конфликт ради политики

Президент США Джо Байден во вторник был вынужден уточнить свои слова о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает конфликт в Газе из... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:42

2024-06-04T22:42

2024-06-04T22:42

в мире

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рафах (провинция)

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хамас

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник был вынужден уточнить свои слова о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает конфликт в Газе из политических интересов, заверив журналистов, что лично он так не считает. Ранее во вторник издание Time опубликовало интервью с американским лидером, в котором глава Белого дома заявил, что "есть все основания приходить к выводу", что Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политического самосохранения. "Я так не считаю. Он пытается решить серьезную проблему", - сообщил Байден журналистам в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать собственное высказывание. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html

https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году