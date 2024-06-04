https://ria.ru/20240604/bayden-1950489410.html

Байден не думал отказываться от участия в выборах из-за возраста

Байден не думал отказываться от участия в выборах из-за возраста - РИА Новости, 04.06.2024

Байден не думал отказываться от участия в выборах из-за возраста

Президент США Джо Байден никогда не рассматривал возможность отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за своего возраста. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:29

2024-06-04T18:29

2024-06-04T18:29

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден никогда не рассматривал возможность отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за своего возраста. "Нет, я не рассматривал", - ответил 81-летний Байден в интервью изданию Time на вопрос о том, думал ли он когда-нибудь об отказе от участия в выборах. Как отметил президент США, он "может справиться с этим лучше, чем любой другой", хотя на момент завершения возможного второго срока нынешнему американскому лидеру будет уже 86 лет. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240604/telegraph-1950450864.html

https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024