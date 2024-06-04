Байден не думал отказываться от участия в выборах из-за возраста
Байден не рассматривал возможность отказа от участия в выборах из-за возраста
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден никогда не рассматривал возможность отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за своего возраста.
"Нет, я не рассматривал", - ответил 81-летний Байден в интервью изданию Time на вопрос о том, думал ли он когда-нибудь об отказе от участия в выборах.
Как отметил президент США, он "может справиться с этим лучше, чем любой другой", хотя на момент завершения возможного второго срока нынешнему американскому лидеру будет уже 86 лет.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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