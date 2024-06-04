https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань

Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань - РИА Новости, 04.06.2024

Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань

Президент США Джо Байден допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения Китая, о чем он заявил в интервью изданию Time. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:31

2024-06-04T15:31

2024-06-04T15:44

в мире

тайвань

китай

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения Китая, о чем он заявил в интервью изданию Time."Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее", - сообщил он на вопрос, могут ли США разместить военнослужащих США на Тайване в случае вторжения КНР.При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240531/tayvan-1949380175.html

https://ria.ru/20240530/tayvan-1949353938.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай