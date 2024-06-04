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Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.06.2024
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05:07 04.06.2024 (обновлено: 08:43 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/artilleriya-1950307325.html
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.06.2024
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области
Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:07
2024-06-04T08:43
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам противника, расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" успешно выполнил боевую задачу по уничтожению укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности. При получении боевой задачи артиллеристы выезжают из укрытия, производят расчет установки цели и наносят удар по противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, с чем российским артиллеристам помогают подразделения ВС РФ, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html
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Уничтожение опорных пунктов ВСУ с помощью РСЗО "Град"
Артиллерийское подразделение группировки войск «Днепр» с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанесло огневое поражение опорным пунктам противника расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области

Минобороны: РСЗО "Град" уничтожила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам противника, расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" успешно выполнил боевую задачу по уничтожению укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
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Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности. При получении боевой задачи артиллеристы выезжают из укрытия, производят расчет установки цели и наносят удар по противнику.
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, с чем российским артиллеристам помогают подразделения ВС РФ, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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