https://ria.ru/20240604/artek-1950509685.html
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека" - РИА Новости, 04.06.2024
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:15
2024-06-04T20:15
2024-06-04T20:59
артек
сергей кравцов
владимир путин
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия."В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия - яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", - сказал Кравцов Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230721/artek-1885580072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артек, сергей кравцов, владимир путин, общество, россия
Артек, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Общество, Россия
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"
Кравцов заявил, что будет рад приезду Путина в "Артек" в честь 100-летия лагеря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия.
"В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия - яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", - сказал Кравцов Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.