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Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека" - РИА Новости, 04.06.2024
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20:15 04.06.2024 (обновлено: 20:59 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/artek-1950509685.html
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека" - РИА Новости, 04.06.2024
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:15
2024-06-04T20:59
артек
сергей кравцов
владимир путин
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия."В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия - яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", - сказал Кравцов Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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артек, сергей кравцов, владимир путин, общество, россия
Артек, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Общество, Россия
Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"

Кравцов заявил, что будет рад приезду Путина в "Артек" в честь 100-летия лагеря

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия.
"В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия - яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", - сказал Кравцов Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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АртекСергей КравцовВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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