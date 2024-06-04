https://ria.ru/20240604/artek-1950509685.html

Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"

Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека" - РИА Новости, 04.06.2024

Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия "Артека"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:15

2024-06-04T20:15

2024-06-04T20:59

артек

сергей кравцов

владимир путин

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия."В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия - яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", - сказал Кравцов Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230721/artek-1885580072.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артек, сергей кравцов, владимир путин, общество, россия