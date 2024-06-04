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Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 04.06.2024 (обновлено: 14:59 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/aes-1950412807.html
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове - РИА Новости, 04.06.2024
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:52
2024-06-04T14:59
специальная военная операция на украине
курчатов
курская аэс
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Курской АЭС."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в сообщении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В этот период не поступало сообщений об обстрелах или ударах беспилотников.
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html
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курчатов, курская аэс, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская АЭС, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Алексей Смирнов (политик)
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове

Курская АЭС сообщила о штатной работе после ракетной опасности в Курчатове

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Курской АЭС.
"Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в сообщении.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В этот период не поступало сообщений об обстрелах или ударах беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская АЭСКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаАлексей Смирнов (политик)
 
 
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