https://ria.ru/20240604/aes-1950412807.html
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове - РИА Новости, 04.06.2024
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:52
2024-06-04T14:52
2024-06-04T14:59
специальная военная операция на украине
курчатов
курская аэс
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f9d47f7f75507b6f2fa0250dbef9025.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Курской АЭС."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в сообщении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В этот период не поступало сообщений об обстрелах или ударах беспилотников.
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html
курчатов
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_39:0:750:533_1920x0_80_0_0_397f5c281f8f85bb2e29811a079894bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатов, курская аэс, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская АЭС, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Алексей Смирнов (политик)
Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове
Курская АЭС сообщила о штатной работе после ракетной опасности в Курчатове