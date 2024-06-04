https://ria.ru/20240604/aes-1950412807.html

Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове

Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове - РИА Новости, 04.06.2024

Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове

Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:59

специальная военная операция на украине

курчатов

курская аэс

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f9d47f7f75507b6f2fa0250dbef9025.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Курской АЭС."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в сообщении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В этот период не поступало сообщений об обстрелах или ударах беспилотников.

https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html

курчатов

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курчатов, курская аэс, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, алексей смирнов (политик)