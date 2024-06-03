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Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки

Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки - РИА Новости, 03.06.2024

Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки

Зенитчики группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве Обороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:04

2024-06-03T05:04

2024-06-03T05:43

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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве Обороны РФ. "Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что расчёты ПВО круглосуточно выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников противника. В случае визуального обнаружения летательного аппарата зенитчики "отрабатывают" по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип БПЛА. В борьбе с воздушными целями неплохо себя показали расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5000 метров, добавили в минобороны. "По ощущениям, боеприпасов у противника наоборот стало меньше и также линия боевого соприкосновения двигается, наши войска ведут активное наступление, соответственно стало меньше прилётов на данную территорию. Авиация противника в нашу зону ответственности не заходит, она даже редко доходит до переднего края, то есть непосредственно происходит обнаружение и сразу предпринимаются меры по уничтожению", - рассказал в ходе беседы с журналистами военнослужащий с позывным "Лайт". В Минобороны добавили, что для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемётные расчеты и стрелковое оружие. На счету каждого подразделения имеются десятки уничтоженных БПЛА противника.

https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html

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