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Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки - РИА Новости, 03.06.2024
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05:04 03.06.2024 (обновлено: 05:43 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zenitchiki-1950077600.html
Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки
Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки - РИА Новости, 03.06.2024
Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки
Зенитчики группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве Обороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:04
2024-06-03T05:43
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве Обороны РФ. "Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что расчёты ПВО круглосуточно выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников противника. В случае визуального обнаружения летательного аппарата зенитчики "отрабатывают" по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип БПЛА. В борьбе с воздушными целями неплохо себя показали расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5000 метров, добавили в минобороны. "По ощущениям, боеприпасов у противника наоборот стало меньше и также линия боевого соприкосновения двигается, наши войска ведут активное наступление, соответственно стало меньше прилётов на данную территорию. Авиация противника в нашу зону ответственности не заходит, она даже редко доходит до переднего края, то есть непосредственно происходит обнаружение и сразу предпринимаются меры по уничтожению", - рассказал в ходе беседы с журналистами военнослужащий с позывным "Лайт". В Минобороны добавили, что для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемётные расчеты и стрелковое оружие. На счету каждого подразделения имеются десятки уничтоженных БПЛА противника.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки

МО: зенитчики группировки "Центр" отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве Обороны РФ.
"Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку БПЛА националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.
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В оборонном ведомстве отметили, что расчёты ПВО круглосуточно выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников противника. В случае визуального обнаружения летательного аппарата зенитчики "отрабатывают" по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип БПЛА. В борьбе с воздушными целями неплохо себя показали расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5000 метров, добавили в минобороны.
"По ощущениям, боеприпасов у противника наоборот стало меньше и также линия боевого соприкосновения двигается, наши войска ведут активное наступление, соответственно стало меньше прилётов на данную территорию. Авиация противника в нашу зону ответственности не заходит, она даже редко доходит до переднего края, то есть непосредственно происходит обнаружение и сразу предпринимаются меры по уничтожению", - рассказал в ходе беседы с журналистами военнослужащий с позывным "Лайт".
В Минобороны добавили, что для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемётные расчеты и стрелковое оружие. На счету каждого подразделения имеются десятки уничтоженных БПЛА противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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