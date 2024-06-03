https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950195816.html

МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского

МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского - РИА Новости, 03.06.2024

МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:24

2024-06-03T15:24

2024-06-03T16:21

в мире

мид казахстана

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik. Дипломат отметил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью. Он добавил, что информация об организации этого интервью не проходила по официальным дипломатическим каналам. "Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ", — сказал он.В конце мая Зеленский дал интервью пяти журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, отметив, что позиция лидеров стран Центральной Азии по вопросам военной операции на Украине больше направлена в российскую сторону.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html

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в мире, мид казахстана, владимир зеленский