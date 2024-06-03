МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского
МИД Казахстана назвал сомнительной идею с интервью Зеленского азиатским СМИ
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik.
Дипломат отметил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью. Он добавил, что информация об организации этого интервью не проходила по официальным дипломатическим каналам.
Дипломат отметил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью. Он добавил, что информация об организации этого интервью не проходила по официальным дипломатическим каналам.
"Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ", — сказал он.
В конце мая Зеленский дал интервью пяти журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, отметив, что позиция лидеров стран Центральной Азии по вопросам военной операции на Украине больше направлена в российскую сторону.
В конце мая Зеленский дал интервью пяти журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, отметив, что позиция лидеров стран Центральной Азии по вопросам военной операции на Украине больше направлена в российскую сторону.