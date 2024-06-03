Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 03.06.2024 (обновлено: 16:21 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950195816.html
МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского
МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского - РИА Новости, 03.06.2024
МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:24
2024-06-03T16:21
в мире
мид казахстана
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950182668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87d1252e519d43b230f0b19a5c0d852f.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik. Дипломат отметил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью. Он добавил, что информация об организации этого интервью не проходила по официальным дипломатическим каналам. "Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ", — сказал он.В конце мая Зеленский дал интервью пяти журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, отметив, что позиция лидеров стран Центральной Азии по вопросам военной операции на Украине больше направлена в российскую сторону.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950182668_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_907682e38d9e7b9df37c0f201a7c874a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид казахстана, владимир зеленский
В мире, МИД Казахстана, Владимир Зеленский
МИД Казахстана раскритиковал интервью Зеленского

МИД Казахстана назвал сомнительной идею с интервью Зеленского азиатским СМИ

© AFP 2024 / NHAC NGUYENВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / NHAC NGUYEN
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал "весьма сомнительной затею" с интервью Зеленского, которое он дал в конце мая журналистам из Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik.

Дипломат отметил, что украинская сторона инициировала данный проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью. Он добавил, что информация об организации этого интервью не проходила по официальным дипломатическим каналам.
"Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ", — сказал он.

В конце мая Зеленский дал интервью пяти журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, отметив, что позиция лидеров стран Центральной Азии по вопросам военной операции на Украине больше направлена в российскую сторону.
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом
Вчера, 11:15
 
В миреМИД КазахстанаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала