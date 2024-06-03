https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950154325.html
Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины, пишет WP
Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины, пишет WP - РИА Новости, 03.06.2024
Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины, пишет WP
Владимир Зеленский во время поездок в Сингапур и на Филиппины потерпел неудачу в попытке настроить азиатские страны на такую же поддержку Киева, какой он... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:17
2024-06-03T13:17
2024-06-03T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сингапур
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский во время поездок в Сингапур и на Филиппины потерпел неудачу в попытке настроить азиатские страны на такую же поддержку Киева, какой он пользуется на Западе, пишет газета The Washington Post. "Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось", — говорится в статье. Профессор Национального университета Сингапура Раджа Мохан связал это, в частности, с тем, что в странах Азии не верят риторике Запада, так как знают, что есть большая разница "между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает". Накануне Зеленский выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, а сегодня провел переговоры с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом в Маниле.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сингапур
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сингапур
Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины, пишет WP
WP: попытки Зеленского настроить страны Азии на поддержку Украины провалились