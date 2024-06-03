https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950111175.html
Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат
Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат - РИА Новости, 03.06.2024
Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат
Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:00
2024-06-03T11:00
2024-06-03T12:21
специальная военная операция на украине
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ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство GMA. "На встрече с Маркосом во дворце Малаканан <…> Зеленский заявил, что Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, с которым их страна сталкивается уже более двух лет", — говорится в статье.При этом, отмечает агентство, Зеленский пояснил, что украинские военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья. Маркос ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса. "Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте. Это то, что естественно для Филиппин, поэтому мы можем стремиться к этому", — добавил глава государства. По информации GMA, Зеленский покинул Манилу вскоре после завершения переговоров.
https://ria.ru/20240603/konflikt-1950089454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, киев, украина, владимир зеленский, фердинанд маркос, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Филиппины, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Фердинанд Маркос, ООН
Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат
Зеленский попросил у Филиппин гумпомощь из-за проблем с психикой у солдат ВСУ
ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости.
Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство GMA
.
"На встрече с Маркосом во дворце Малаканан <…> Зеленский заявил, что Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, с которым их страна сталкивается уже более двух лет", — говорится в статье.
При этом, отмечает агентство, Зеленский пояснил, что украинские военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.
Маркос ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса.
"Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте. Это то, что естественно для Филиппин, поэтому мы можем стремиться к этому", — добавил глава государства.
По информации GMA, Зеленский покинул Манилу вскоре после завершения переговоров.