https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950111175.html

Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат

Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат - РИА Новости, 03.06.2024

Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат

Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:00

2024-06-03T11:00

2024-06-03T12:21

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ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше психиатров, чтобы помочь солдатам ВСУ, передает агентство GMA. "На встрече с Маркосом во дворце Малаканан <…> Зеленский заявил, что Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, с которым их страна сталкивается уже более двух лет", — говорится в статье.При этом, отмечает агентство, Зеленский пояснил, что украинские военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья. Маркос ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса. "Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте. Это то, что естественно для Филиппин, поэтому мы можем стремиться к этому", — добавил глава государства. По информации GMA, Зеленский покинул Манилу вскоре после завершения переговоров.

https://ria.ru/20240603/konflikt-1950089454.html

https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, киев, украина, владимир зеленский, фердинанд маркос, оон