https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950083427.html

В США раскрыли, как Зеленский ответит за слова о Китае

В США раскрыли, как Зеленский ответит за слова о Китае - РИА Новости, 03.06.2024

В США раскрыли, как Зеленский ответит за слова о Китае

Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над заявлением Владимира Зеленского о том, что Китай якобы помогает России сорвать организованный по... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:59

2024-06-03T06:59

2024-06-03T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

украина

китай

владимир зеленский

виктория нуланд

джо байден

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над заявлением Владимира Зеленского о том, что Китай якобы помогает России сорвать организованный по инициативе Киева "саммит мира" в Швейцарии."Такое чувство, что они (Запад. — Прим. ред.) посадят Зе (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) на льдину и отправят в свободное плавание. <...> Публичные обвинения в адрес Китая не обеспечат Зе надежное трудоустройство. Думаю, что через пару месяцев его уже не будет (во главе киевского режима. — Прим. ред.)", — предположил Panice."О чем он говорит?? Даже Байден не поедет на саммит. У Китая хотя бы есть веская причина — мирный саммит не должен исключать Россию. <...> А у Байдена какая причина? Ему надо в Голливуд на сбор средств", — заметил USDeclines2024."Даже безуспешный саммит будет победой для Зеленского. Ведь в любом провале обвинят другие страны", — считает Panice."Мирный саммит? Как такое может быть, если там не будет одной из сторон (конфликта на Украине. — Прим. ред.)? Будут заключать мир сами с собой?" — удивился Mike De Bruxelles."Многие страны НАТО хотят посмеяться над напыщенным американским лакеем Володомором (Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), но слишком боятся марионеточников, стоящих за (президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом. Но Китай может посмеяться над потерявшей связь с реальностью марионеткой Виктории Нуланд", — написал chrisford1.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции. Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950081959.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949141843.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

швейцария

украина

китай

сша

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в мире, швейцария, украина, китай, владимир зеленский, виктория нуланд, джо байден, сша