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Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/zaschita-1950130771.html
Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы
Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы - РИА Новости, 03.06.2024
Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ планируется оснастить средствами радиоэлектронной борьбы автобусы на... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:03
2024-06-03T12:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ планируется оснастить средствами радиоэлектронной борьбы автобусы на приграничной территории. "То, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа, и эту работу будем продолжать. Сейчас на очереди обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Там доведем тоже информацию. И дополнительно установим на все, что движется с пассажирами вдоль границы. Будем усиливать безопасность", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства в понедельник. Как отметил губернатор, в настоящее время идет работа по оснащению РЭБом машин скорой медицинской помощи, работающих в прифронтовой зоне.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы

Гладков: автобусы на границе Белгородской области оснастят средствами РЭБ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ планируется оснастить средствами радиоэлектронной борьбы автобусы на приграничной территории.
«
"То, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа, и эту работу будем продолжать. Сейчас на очереди обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Там доведем тоже информацию. И дополнительно установим на все, что движется с пассажирами вдоль границы. Будем усиливать безопасность", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства в понедельник.
Как отметил губернатор, в настоящее время идет работа по оснащению РЭБом машин скорой медицинской помощи, работающих в прифронтовой зоне.
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