https://ria.ru/20240603/zaschita-1950130771.html

Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы

Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы - РИА Новости, 03.06.2024

Белгородские власти установят защиту от дронов на автобусы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ планируется оснастить средствами радиоэлектронной борьбы автобусы на... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:03

2024-06-03T12:03

2024-06-03T12:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ планируется оснастить средствами радиоэлектронной борьбы автобусы на приграничной территории. "То, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа, и эту работу будем продолжать. Сейчас на очереди обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Там доведем тоже информацию. И дополнительно установим на все, что движется с пассажирами вдоль границы. Будем усиливать безопасность", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства в понедельник. Как отметил губернатор, в настоящее время идет работа по оснащению РЭБом машин скорой медицинской помощи, работающих в прифронтовой зоне.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность