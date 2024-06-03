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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024
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13:08 03.06.2024 (обновлено: 13:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zapad-1950150757.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:08
2024-06-03T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
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харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

Минообороны: ВСУ потеряли до 435 военных и два БТР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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