https://ria.ru/20240603/zapad-1950150757.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:08

2024-06-03T13:08

2024-06-03T13:10

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.

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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины