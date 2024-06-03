https://ria.ru/20240603/zakharyaev-1950086477.html

Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" сохраняет память о войне

Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" сохраняет память о войне - РИА Новости, 03.06.2024

Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" сохраняет память о войне

День Спасения и Освобождения – День Победы по иудейскому календарю (26 Ияра) – отмечают в понедельник еврейские диаспоры в России и других странах. В интервью с РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:00

2024-06-03T09:00

2024-06-03T09:34

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День Спасения и Освобождения – День Победы по иудейскому календарю (26 Ияра) – отмечают в понедельник еврейские диаспоры в России и других странах. В интервью с РИА Новости инициатор учреждения этой памятной даты в еврейском религиозном календаре, президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказал о смысле праздника и его появившихся за десятилетия празднования традициях, об опасности искажения истории и о взаимосвязанных юдофобии и русофобии, охвативших мир.— Герман Рашбилович, как и когда у вас впервые возникла мысль о том, что нужен отдельный праздник — День Победы по иудейскому календарю?— Примерно полтора десятилетия назад у меня возникла мысль, что необходим особый день благодарности еврейского народа Красной армии и ее союзникам, сокрушившим нацизм. Я сразу пришел к убеждению, что это должна быть не государственная, а именно религиозная дата, а отмечать таковую можно только по еврейскому календарю. Так появилась идея о 26 Ияра — 9-е мая по еврейскому календарю. Это самое малое, что еврейский народ может сделать, чтобы почтить память воинов Красной армии, поблагодарив Бога за чудесное спасение от угрозы полного уничтожения.— Ваша инициатива об учреждении новой памятной даты сразу была поддержана?— Когда мы только вышли с инициативой празднования 26 Ияра более десяти лет назад, раздавались голоса о ненужности этой даты, поскольку она якобы по своему смыслу совпадает, с одной стороны, с Днем Победы, а с другой — с Днем памяти жертв холокоста. Мы с моими единомышленниками проводили разъяснительную работу, утверждая, что День Спасения и Освобождения имеет свой совершенно особый смысл: праздник представляет собой выражение благодарности от лица еврейского народа солдатам Красной армии и армий стран антигитлеровской коалиции, ценой колоссальных жертв сломавших хребет коричневой гидре нацизма. Еще одна цель праздника — показать, что еврейский народ в годы войны был не только жертвой: его представители отважно сражались на фронтах (только в Красной армии воевало более полумиллиона евреев, из которых 200 тысяч погибли), в партизанских отрядах, в движении Сопротивления, поднимали восстания в гетто и концлагерях, разрабатывали оружие, помогавшее сломить вермахт. То есть евреи были не только пассивными объектами, но и активными субъектами, внесшими значительный вклад в разгром нацистской Германии.— День Спасения и Освобождения отмечается уже более десяти лет. За это время мир сильно изменился, особенно последние два года. Изменились ли смыслы, которые несет этот праздник?— Пожалуй, можно сказать, что изменились акценты и контекст, повлиявшие на восприятие праздника как в нашей стране, так и за рубежом. Резкое охлаждение, если не сказать больше, наших отношений с глобальным Западом, безусловно, по-иному расставляет акценты в историческом контексте — в признании вклада британских и американских союзников в разгром нацизма. В то же время инициативные группы, организующие празднование 26 Ияра в странах Запада, не сталкиваются с трудностями. Более того, география празднования этого дня с каждым годом расширяется (его отмечают в десятках общин на всех континентах), повышается осведомленность общественности о смысле и значении 26 Ияра. Так что можно сказать, что, несмотря на все проблемы, День Спасения и Освобождения уверенно шагает по планете. Между тем после террористической атаки ХАМАС на южные районы Израиля на "просвещенном и толерантном" Западе поднялась невиданная много десятилетий волна антисемитизма. И если ранее протестные акции в Европе были направлены против политики Израиля, то теперь они носят отчетливо юдофобский, расистский характер. Я глубоко убежден, что многочисленные выступления в поддержку палестинцев на Западе не приобрели бы ярко выраженного антисемитского оттенка, если бы после начала СВО правители "мира свободы и демократии" сами не отключили бы установленный после Второй мировой войны предохранитель на ненависть по национальному признаку, развернув у себя кампанию оголтелой русофобии. Инициаторы этого процесса полагали, что он управляем, но просчитались. Сегодня он вышел из-под контроля, ударив уже не только по Израилю, но и по глобальной еврейской диаспоре. И 26 Ияра несет в себе заряд здорового интернационализма: ведь это еврейский религиозный праздник, чествующий подвиг представителей всех наций, кто сражался с нацизмом. Еще одним объединяющим фактором служит его Божественное начало, благодарность Богу, единому для всех монотеистических религий.— Ощущают ли евреи в многонациональной России усиление антисемитских настроений?— С моей стороны было бы опрометчиво заявлять, что евреи в России совершенно не сталкиваются с антисемитизмом. В этой связи хочу привести один исторический пример. Во время войны Сталин посылал в США некоторых выдающихся деятелей советской культуры для сбора денег в фонд помощи советской армии. В частности, от Еврейского антифашистского комитета поехал знаменитый актер, худрук еврейского театра Соломон Михоэлс. В Америке он встречался с Альбертом Эйнштейном, который спросил, насколько силен в России антисемитизм. Михоэлс ответил, что в Советской стране нет и не может быть антисемитизма. После этих слов Эйнштейн замолчал, потупился, будто стыдясь за гостя, и погрустнел. После долгой паузы он сказал: "Этого не может быть. Антисемитизм — тень еврейского народа". Так что я не буду утверждать, что наша страна — зона, абсолютно свободная от антисемитизма. Однако я вижу, что сегодня в России делается очень много для воспитания населения в духе истинного межнационального согласия и дружбы народов. На Западе же знаменитая политика толерантности, в полном соответствии с диалектическим законом отрицания, превратилась в свою противоположность, и мы наблюдаем сегодня антисемитские демонстрации в Гарварде и других престижнейших университетах США, Британии и Франции, которые, не дай бог, могут вылиться в настоящие погромы, чего не было более двух столетий.— Какие цели преследуют силы, распространяющие русофобию, юдофобию и искажающие исторические факты?— Велик соблазн свалить охватившую Запад кампанию антисемитизма на выходцев с Ближнего Востока, коих действительно очень много в Европе благодаря "мудрой" миграционной политике ЕС и властей отдельных европейских стран. Однако в Польше мусульманских мигрантов почти нет, а юдофобские выступления происходят. Среди задержанных за антисемитские выходки во Франции и Германии тоже хватает представителей "коренного населения". У европейцев стали вылезать наружу древние инстинкты: ведь не секрет, что с древнейших времен евреи в Старом Свете подвергались гонениям и притеснениям. Европейские хроники изобилуют упоминаниями многочисленных погромов и прочих проявлений антисемитизма. Ненависть к евреям являлась одним из идеологических столпов Третьего рейха, поставившего на государственном уровне задачу сделать подконтрольные ему территории "юденфрай" — "свободными от евреев". Впрочем, очистить землю нацисты планировали не только от них, но и от других "унтерменшей", в том числе от русских и других славян, в чем, к сожалению, тоже немало преуспели. И сегодня эта самая русофобия, как я сказал выше, открыла ящик Пандоры, из которого выпорхнуло много чего отвратительного и в то же время, казалось бы, уже забытого, в том числе и антисемитизм. В России же ведется широкая просветительская работа по сплочению общества вокруг идей мира и добрососедства, частью этих усилий является и празднование 26 Ияра.— В каких еще странах, кроме России и Израиля, отмечается День Спасения и Освобождения?— Наряду с Россией, Беларусью и Израилем праздник активно отмечается в Азербайджане, Грузии, Молдове, Германии, где еврейские общины состоят в основном из русскоязычных эмигрантов. География праздника постоянно расширяется и включает также США, Аргентину, Китай, Австралию и другие страны.— Какие основные мероприятия, посвященные Дню Спасения и Освобождения, пройдут в этом году?— Как и в прошлые годы, центральные мероприятия пройдут в Москве и Иерусалиме. В Москве состоятся коллективные молитвы с участием большого количества почетных гостей, в том числе представителей российской и московской властей, дипломатов, видных раввинов, в том числе из Израиля и других стран. Молитвенные собрания пройдут в Московской Хоральной синагоге и в МЕОЦе в Марьиной Роще. Масштабное молитвенное мероприятие пройдет у Стены плача в Иерусалиме. Организация Первый женский еврейский конгресс проводит собственное мероприятие — отделение халы (так называется отделение кусочка от теста, из которого затем выпекается хала — традиционный субботний хлеб — важная заповедь, выполняемая женщинами). Утром 3 июня в Москве состоится возложение венка от еврейской общины на Могилу Неизвестного Солдата. Мероприятия пройдут в не менее 50 еврейских общинах России и Белоруссии, в нескольких десятках городов Европы и мира, а также в Европарламенте в Страсбурге. В разных городах Израиля состоятся шествия "Бессмертный полк", организованные силами ветеранских организаций. Финальным аккордом празднования станет викторина среди израильских детей на знание Мишны — одного из основополагающих текстов иудаизма — с последующим награждением победителей.— Есть ли у Дня Спасения и Освобождения свои традиции, обряды и специальные молитвы?— Каждый год 26 Ияра люди в синагогах молятся, читают молитвы и зажигают три свечи: во славу Всевышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные и благодарственные молитвы за спасение. Мы планируем ввести в традицию новшество: ритуальное чтение хроники преступлений нацистов, детально показывающей этапы реализации их дьявольского плана по уничтожению евреев Европы и последующей расправы с коричневой гидрой нацизма. Мы выпустили специальные брошюры, где описан весь ритуал празднования, так что сложностей в этом плане возникнуть не должно.— Как сохранять память о страшной войне для будущих поколений, когда ветеранов ВОВ и свидетелей холокоста остается в живых все меньше и скоро не останется совсем?— Чем больше времени проходит c окончания Великой Отечественной войны, тем меньше остается в живых ветеранов, людей, которым пришлось пройти через эти ужасные события. И тем важнее в современных условиях становится просветительская деятельность, в которую прекрасно вписывается и празднование 26 Ияра. Общество, которое отказывается от своего прошлого, своей истории, не имеет будущего. Пройдет еще какое-то время, и ветеранов Великой Отечественной войны вообще не останется в живых. Но память об их подвиге должна жить, а мы должны ее оберегать. Сохраняя традиции, мы сохраняем народ.

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https://ria.ru/20240507/antifashisty-1944285761.html

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