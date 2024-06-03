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В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем - РИА Новости, 03.06.2024
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22:38 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950291331.html
В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем
В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем - РИА Новости, 03.06.2024
В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем
Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном Московской области, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:38
2024-06-03T22:38
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудниками полиции задержан мужчина, совершивший противоправное деяние в городе Видное… поступило сообщение о противоправных действиях мужчины у памятника "Журавли" с Вечным огнём", - говорится в сообщении. Предварительно, гражданин, находясь в позднее время у мемориального комплекса в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки и скрылся. Сотрудники полиции установили личность мужчина, им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения. Он доставлен в территориальный отдел ведомства. На видео мужчина признался полиции, что выпил алкогольный напиток, а затем "играл цветами" в парке у мемориала. Он извинился за содеянное перед "культурной общественностью и ветеранами".
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
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происшествия, московская область (подмосковье), видное, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Россия
В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем

В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки у памятника с Вечным огнем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сотрудниками полиции задержан мужчина, совершивший противоправное деяние в городе Видное… поступило сообщение о противоправных действиях мужчины у памятника "Журавли" с Вечным огнём", - говорится в сообщении.
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Предварительно, гражданин, находясь в позднее время у мемориального комплекса в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки и скрылся.
Сотрудники полиции установили личность мужчина, им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения. Он доставлен в территориальный отдел ведомства.
На видео мужчина признался полиции, что выпил алкогольный напиток, а затем "играл цветами" в парке у мемориала. Он извинился за содеянное перед "культурной общественностью и ветеранами".
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