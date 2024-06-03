https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950184992.html

В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня

В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня - РИА Новости, 03.06.2024

В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня

Полицейские задержали в Геленджике двух туристов, заснувших у мемориала "Вечный огонь", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:42

2024-06-03T14:42

2024-06-03T15:48

геленджик

краснодарский край

свердловская область

происшествия

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КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Полицейские задержали в Геленджике двух туристов, заснувших у мемориала "Вечный огонь", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Спящих людей заметили сотрудники ППС при патрулировании набережной. Согласно опубликованным кадрам, сонных и шатающихся отдыхающих в шортах доставили в отдел полиции.Установлено, что мужчины 33 и 40 лет приехали отдыхать из Свердловской области."Теперь для них отдых на побережье может продлиться: нарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток. Проводится проверка", — указали в полицейском главке.На нарушителей составили протоколы по административной статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

геленджик

краснодарский край

свердловская область

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геленджик, краснодарский край, свердловская область, происшествия