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В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня
В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня - РИА Новости, 03.06.2024
В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня
Полицейские задержали в Геленджике двух туристов, заснувших у мемориала "Вечный огонь", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:42
2024-06-03T14:42
2024-06-03T15:48
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КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Полицейские задержали в Геленджике двух туристов, заснувших у мемориала "Вечный огонь", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Спящих людей заметили сотрудники ППС при патрулировании набережной. Согласно опубликованным кадрам, сонных и шатающихся отдыхающих в шортах доставили в отдел полиции.Установлено, что мужчины 33 и 40 лет приехали отдыхать из Свердловской области."Теперь для них отдых на побережье может продлиться: нарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток. Проводится проверка", — указали в полицейском главке.На нарушителей составили протоколы по административной статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
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геленджик, краснодарский край, свердловская область, происшествия
Геленджик, Краснодарский край, Свердловская область, Происшествия
В Геленджике задержали двух туристов, заснувших у Вечного огня
МВД: в Геленджике задержали двух уральцев, заснувших у мемориала "Вечный огнь"