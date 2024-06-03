Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева
СК: задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений", — сказали в ведомстве.
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
29 марта, 21:35
В СК добавили, что мужчине вменяют "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство".
Следователи установили, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях.
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба
19 декабря 2023, 09:51
Так, 14 июня 1995-го Зоев и другие члены группировки с оружием и взрывчаткой напали на организации и жителей Буденновска, были убиты 129 человек, 317 пострадали, 1586 захвачены в заложники. Кроме того, бандиты уничтожили и повредили 198 машин, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию, а также 107 частных домов.
«
"Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов неденоминированных рублей", — отметили в ведомстве.
В задержании Зоева принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. По данным спецслужбы, это произошло в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. Фигуранта арестовал суд в Ессентуках.
В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*
20 марта, 12:40