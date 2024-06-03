https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html

Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева

Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева - РИА Новости, 03.06.2024

Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева

Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:06

2024-06-03T11:06

2024-06-03T14:22

происшествия

россия

буденновск

ставропольский край

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. "В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений", — сказали в ведомстве. В СК добавили, что мужчине вменяют "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство".Следователи установили, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях.Так, 14 июня 1995-го Зоев и другие члены группировки с оружием и взрывчаткой напали на организации и жителей Буденновска, были убиты 129 человек, 317 пострадали, 1586 захвачены в заложники. Кроме того, бандиты уничтожили и повредили 198 машин, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию, а также 107 частных домов."Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов неденоминированных рублей", — отметили в ведомстве. В задержании Зоева принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. По данным спецслужбы, это произошло в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. Фигуранта арестовал суд в Ессентуках.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

https://ria.ru/20231219/zaderzhanie-1916641848.html

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, буденновск, ставропольский край, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва