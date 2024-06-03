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Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева - РИА Новости, 03.06.2024
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11:06 03.06.2024 (обновлено: 14:22 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html
Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева
Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева - РИА Новости, 03.06.2024
Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева
Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:06
2024-06-03T14:22
происшествия
россия
буденновск
ставропольский край
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. "В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений", — сказали в ведомстве. В СК добавили, что мужчине вменяют "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство".Следователи установили, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях.Так, 14 июня 1995-го Зоев и другие члены группировки с оружием и взрывчаткой напали на организации и жителей Буденновска, были убиты 129 человек, 317 пострадали, 1586 захвачены в заложники. Кроме того, бандиты уничтожили и повредили 198 машин, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию, а также 107 частных домов."Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов неденоминированных рублей", — отметили в ведомстве. В задержании Зоева принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. По данным спецслужбы, это произошло в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. Фигуранта арестовал суд в Ессентуках.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20231219/zaderzhanie-1916641848.html
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происшествия, россия, буденновск, ставропольский край, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Буденновск, Ставропольский край, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева

СК: задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника банды Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений", — сказали в ведомстве.
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В СК добавили, что мужчине вменяют "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство".
Следователи установили, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях.
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Так, 14 июня 1995-го Зоев и другие члены группировки с оружием и взрывчаткой напали на организации и жителей Буденновска, были убиты 129 человек, 317 пострадали, 1586 захвачены в заложники. Кроме того, бандиты уничтожили и повредили 198 машин, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию, а также 107 частных домов.
«
"Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов неденоминированных рублей", — отметили в ведомстве.
В задержании Зоева принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. По данным спецслужбы, это произошло в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. Фигуранта арестовал суд в Ессентуках.
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ПроисшествияРоссияБуденновскСтавропольский крайШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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