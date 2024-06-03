https://ria.ru/20240603/zabolevanie-1950249350.html

СМИ: канадскому ученому запретили исследовать загадочное заболевание

СМИ: канадскому ученому запретили исследовать загадочное заболевание - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ: канадскому ученому запретили исследовать загадочное заболевание

Один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, которым... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:52

2024-06-03T17:52

2024-06-03T17:52

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, которым страдают более 200 человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на просмотренные электронные письма. "Ведущий федеральный ученый Канады (микробиолог Майкл Култхарт - ред.) заявил, что ему запретили расследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, и выразил опасения, что более 200 человек, затронутых этим заболеванием, испытывают необъяснимый неврологический спад", - пишет издание. По сведениям газеты, в 2021 году представители здравоохранения провинции Нью-Брансуик предупредили, что более 40 жителей страдают от неизвестного неврологического синдрома. Его симптомы были разнообразными: у некоторых пациентов начиналось слюнотечение, а у других было ощущение, будто по их коже ползают насекомые. Однако год спустя независимый комитет установил, что группе пациентов, скорее всего, был поставлен неверный диагноз и что они страдают от известных заболеваний, таких как рак и деменция. Тем не менее, в просочившемся электронном письме Култхарт написал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий запускает и/или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Култхарт утверждает, что это явление нелегко вписать в "поверхностные парадигмы" диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам "лазейку" и закрыть для ученых возможность исследовать заболевание. Guardian приводит комментарии пациентов, столкнувшихся с загадочным заболеванием. Так, одна женщина заявила, что ее состояние прогрессирует, однако она не получила никакой помощи с тех пор, как заболевание не было признано чем-то новым. По ее словам, политики не хотят признавать, что происходит что-то серьезное, потому что тогда им придется заняться этим.

https://ria.ru/20240327/notsebo-1935960076.html

https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html

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канада, в мире