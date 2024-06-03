https://ria.ru/20240603/yarmarki-1950256741.html

Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику

Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику - РИА Новости, 03.06.2024

Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику

Власти Ингушетии в канун мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам организуют специальные ярмарки по продаже жертвенных животных по сниженным... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:33

2024-06-03T18:33

2024-06-03T18:33

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

курбан-байрам

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам организуют специальные ярмарки по продаже жертвенных животных по сниженным ценам, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Готовимся к проведению одного из самых важных и священных праздников для мусульман - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Это время, когда каждый из нас стремится совершить жертвоприношение, следуя религиозным предписаниям. Чтобы сделать возможным соблюдение традиций для каждой семьи, поручил региональному министерству сельского хозяйства в сотрудничестве с главами муниципальных образований и представителями ветеринарного управления организовать специальные ярмарки", - сказал Калиматов. Он уточнил, что ярмарки пройдут с 13 по 18 июня, и на них жители республики смогут приобрести ритуальных животных по ценам на 10-15% ниже рыночных. "Наши фермеры уже подтвердили свою готовность удовлетворить потребности населения в необходимом количестве животных", - добавил глава Ингушетии. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 16 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.

https://ria.ru/20240521/kalimatov-1947368405.html

https://ria.ru/20240531/kurban-bayram-1800665351.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

махмуд-али калиматов, курбан-байрам, республика ингушетия