https://ria.ru/20240603/yarmarki-1950256741.html
Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику
Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику - РИА Новости, 03.06.2024
Ярмарки по продаже жертвенных животных проведут в Ингушетии к празднику
Власти Ингушетии в канун мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам организуют специальные ярмарки по продаже жертвенных животных по сниженным... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:33
2024-06-03T18:33
2024-06-03T18:33
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
курбан-байрам
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам организуют специальные ярмарки по продаже жертвенных животных по сниженным ценам, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Готовимся к проведению одного из самых важных и священных праздников для мусульман - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Это время, когда каждый из нас стремится совершить жертвоприношение, следуя религиозным предписаниям. Чтобы сделать возможным соблюдение традиций для каждой семьи, поручил региональному министерству сельского хозяйства в сотрудничестве с главами муниципальных образований и представителями ветеринарного управления организовать специальные ярмарки", - сказал Калиматов. Он уточнил, что ярмарки пройдут с 13 по 18 июня, и на них жители республики смогут приобрести ритуальных животных по ценам на 10-15% ниже рыночных. "Наши фермеры уже подтвердили свою готовность удовлетворить потребности населения в необходимом количестве животных", - добавил глава Ингушетии. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 16 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.
https://ria.ru/20240521/kalimatov-1947368405.html
https://ria.ru/20240531/kurban-bayram-1800665351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, курбан-байрам, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Курбан-байрам, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам организуют специальные ярмарки по продаже жертвенных животных по сниженным ценам, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Готовимся к проведению одного из самых важных и священных праздников для мусульман - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Это время, когда каждый из нас стремится совершить жертвоприношение, следуя религиозным предписаниям. Чтобы сделать возможным соблюдение традиций для каждой семьи, поручил региональному министерству сельского хозяйства в сотрудничестве с главами муниципальных образований и представителями ветеринарного управления организовать специальные ярмарки", - сказал Калиматов.
Он уточнил, что ярмарки пройдут с 13 по 18 июня, и на них жители республики смогут приобрести ритуальных животных по ценам на 10-15% ниже рыночных.
«
"Наши фермеры уже подтвердили свою готовность удовлетворить потребности населения в необходимом количестве животных", - добавил глава Ингушетии.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам
(по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 16 июня.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.