https://ria.ru/20240603/yaponiya-1950119787.html

В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку

В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку - РИА Новости, 03.06.2024

В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку

Два самолета F-35A воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, в результате инцидента никто не пострадал,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:34

2024-06-03T11:34

2024-06-03T11:34

в мире

япония

аомори (префектура)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950118798_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_957496153c29063a9f42f015b1441743.jpg

ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Два самолета F-35A воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал TBS. По данным телеканала TBS, первый истребитель приземлился в 08.46 по местному времени (02.46 мск). Второй самолет приземлился в том же аэропорту спустя 10 минут. Причина экстренного приземления истребителей сил самообороны Японии пока не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Задержек в расписании других воздушных судов также не было.

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html

япония

аомори (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, аомори (префектура)