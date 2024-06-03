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В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку - РИА Новости, 03.06.2024
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11:34 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/yaponiya-1950119787.html
В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку
В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку - РИА Новости, 03.06.2024
В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку
Два самолета F-35A воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, в результате инцидента никто не пострадал,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:34
2024-06-03T11:34
в мире
япония
аомори (префектура)
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ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Два самолета F-35A воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал TBS. По данным телеканала TBS, первый истребитель приземлился в 08.46 по местному времени (02.46 мск). Второй самолет приземлился в том же аэропорту спустя 10 минут. Причина экстренного приземления истребителей сил самообороны Японии пока не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Задержек в расписании других воздушных судов также не было.
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япония
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в мире, япония, аомори (префектура)
В мире, Япония, Аомори (префектура)
В Японии два истребителя F-35A совершили экстренную посадку

Два истребителя F-35A совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany ChaseИстребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany Chase
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Два самолета F-35A воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал TBS.
По данным телеканала TBS, первый истребитель приземлился в 08.46 по местному времени (02.46 мск). Второй самолет приземлился в том же аэропорту спустя 10 минут.
Причина экстренного приземления истребителей сил самообороны Японии пока не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Задержек в расписании других воздушных судов также не было.
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