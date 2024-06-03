https://ria.ru/20240603/vybory-1950097502.html

Президент Молдавии призвала жителей страны участвовать в выборах в ЕП

Президент Молдавии призвала жителей страны участвовать в выборах в ЕП - РИА Новости, 03.06.2024

Президент Молдавии призвала жителей страны участвовать в выборах в ЕП

Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны, у которых есть гражданство других европейских стран, участвовать в выборах в Европарламент ради... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:44

2024-06-03T09:44

2024-06-03T09:44

в мире

молдавия

кишинев

украина

майя санду

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны, у которых есть гражданство других европейских стран, участвовать в выборах в Европарламент ради евроинтеграции страны. "Я обращаюсь к тем, кто уже имеет европейское гражданство, независимо от того, есть ли у них паспорт Румынии, Болгарии, Италии, Франции или другого государства Европейского союза. С 6 по 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент, и голосование молдаван за Европейский парламент, который поддерживает вступление Молдавии в ЕС, важно для всей страны", - говорится в заявлении Санду, размещенном в соцсетях. Она отметила, что 9 июня на территории Молдавии будет открыто 52 избирательных участка по всей стране, из которых 13 - в Кишиневе. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947592435.html

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кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, европарламент