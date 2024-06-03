Президент Молдавии призвала жителей страны участвовать в выборах в ЕП
Санду призвала жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны, у которых есть гражданство других европейских стран, участвовать в выборах в Европарламент ради евроинтеграции страны.
"Я обращаюсь к тем, кто уже имеет европейское гражданство, независимо от того, есть ли у них паспорт Румынии, Болгарии, Италии, Франции или другого государства Европейского союза. С 6 по 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент, и голосование молдаван за Европейский парламент, который поддерживает вступление Молдавии в ЕС, важно для всей страны", - говорится в заявлении Санду, размещенном в соцсетях.
Она отметила, что 9 июня на территории Молдавии будет открыто 52 избирательных участка по всей стране, из которых 13 - в Кишиневе.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.