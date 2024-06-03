https://ria.ru/20240603/vsu-1950156818.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с 10.15 до 13.05 выпустили двадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по районам Донецка и Горловке, РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:26

2024-06-03T13:26

2024-06-03T13:26

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские войска с 10.15 до 13.05 выпустили двадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по районам Донецка и Горловке, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 10:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 10.55 возобновился обстрел Донецка и до 12.50 было выпущено еще тринадцать снарядов по Кировскому и Петровскому районам города, а в 13.05 обстреляли Горловку двумя кассетными снарядами "натовского" калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240603/obstrely-1950069406.html

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горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины