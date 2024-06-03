https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - РИА Новости, 03.06.2024

Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:37

2024-06-03T21:37

2024-06-03T22:18

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госдума рф

налоговые изменения в россии

экономика

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит думская пресс-служба."Совет Государственной думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством России законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — говорится в сообщении.Также в регионы направили проекты изменений в бюджет, законопроект о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.Рассмотрение этих инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня.О том, что в Думу поступил бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 3 июня.В минувший вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.

https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html

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россия, госдума рф, налоговые изменения в россии, экономика