Рейтинг@Mail.ru
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 03.06.2024 (обновлено: 22:18 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - РИА Новости, 03.06.2024
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:37
2024-06-03T22:18
россия
госдума рф
налоговые изменения в россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/56/1552265649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d96bd5031fcc81dd4118235a316737.jpg
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит думская пресс-служба."Совет Государственной думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством России законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — говорится в сообщении.Также в регионы направили проекты изменений в бюджет, законопроект о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.Рассмотрение этих инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня.О том, что в Думу поступил бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 3 июня.В минувший вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/56/1552265649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23305333b2b875c79b985c7721aaf3f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, налоговые изменения в россии, экономика
Россия, Госдума РФ, Налоговые изменения в России, Экономика
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Володин: совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит думская пресс-служба.
"Совет Государственной думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством России законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — говорится в сообщении.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
2 июня, 14:50
Также в регионы направили проекты изменений в бюджет, законопроект о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.
Рассмотрение этих инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня.
О том, что в Думу поступил бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 3 июня.
В минувший вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.
Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
Прогрессивная шкала налогообложения
28 мая, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
РоссияГосдума РФНалоговые изменения в РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала