https://ria.ru/20240603/vlasti-1950180817.html

Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях

Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях - РИА Новости, 03.06.2024

Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях

Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:28

2024-06-03T14:28

2024-06-03T14:29

происшествия

омская область

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в Роспотребнадзоре. "После схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается дезинфекция территорий, контроль качества воды и условий нахождения граждан в пунктах временного размещения. Продолжается иммунизация населения", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что в Республике Саха (Якутия) отобрано 300 проб воды с поверхностных источников водоснабжения и разводящей сети. Все пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Против вирусного гепатита А привито свыше 600 человек, против дизентерии – более 340 человек. В Тюменской области исследовано 6,5 тысячи проб воды. От вирусного гепатита А вакцинировано 39 тысяч человек, от брюшного тифа – 2,3 тысячи человек. Проведена дезинфекция 383 домовладений и четырех объектов соцназначения. В Омской области отобрано 140 проб воды из подземных источников и почти 300 проб питьевой воды из разводящей сети. Исследованные пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. От вирусного гепатита А и дизентерии вакцинировано 5,3 тысячи человек, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html

https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html

омская область

тюменская область

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происшествия, омская область, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)