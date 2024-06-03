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Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях - РИА Новости, 03.06.2024
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14:28 03.06.2024 (обновлено: 14:29 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/vlasti-1950180817.html
Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях
Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях - РИА Новости, 03.06.2024
Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях
Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:28
2024-06-03T14:29
происшествия
омская область
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в Роспотребнадзоре. "После схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается дезинфекция территорий, контроль качества воды и условий нахождения граждан в пунктах временного размещения. Продолжается иммунизация населения", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что в Республике Саха (Якутия) отобрано 300 проб воды с поверхностных источников водоснабжения и разводящей сети. Все пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Против вирусного гепатита А привито свыше 600 человек, против дизентерии – более 340 человек. В Тюменской области исследовано 6,5 тысячи проб воды. От вирусного гепатита А вакцинировано 39 тысяч человек, от брюшного тифа – 2,3 тысячи человек. Проведена дезинфекция 383 домовладений и четырех объектов соцназначения. В Омской области отобрано 140 проб воды из подземных источников и почти 300 проб питьевой воды из разводящей сети. Исследованные пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. От вирусного гепатита А и дизентерии вакцинировано 5,3 тысячи человек, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html
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происшествия, омская область, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях

Роспотребнадзор: в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается дезинфекция

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в деревне Ашеваны Омской области
Паводок в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в деревне Ашеваны Омской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в Роспотребнадзоре.
«
"После схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается дезинфекция территорий, контроль качества воды и условий нахождения граждан в пунктах временного размещения. Продолжается иммунизация населения", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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В ведомстве рассказали, что в Республике Саха (Якутия) отобрано 300 проб воды с поверхностных источников водоснабжения и разводящей сети. Все пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Против вирусного гепатита А привито свыше 600 человек, против дизентерии – более 340 человек.
В Тюменской области исследовано 6,5 тысячи проб воды. От вирусного гепатита А вакцинировано 39 тысяч человек, от брюшного тифа – 2,3 тысячи человек. Проведена дезинфекция 383 домовладений и четырех объектов соцназначения.
В Омской области отобрано 140 проб воды из подземных источников и почти 300 проб питьевой воды из разводящей сети. Исследованные пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. От вирусного гепатита А и дизентерии вакцинировано 5,3 тысячи человек, добавили в Роспотребнадзоре.
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ПроисшествияОмская областьТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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