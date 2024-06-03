https://ria.ru/20240603/vertolet-1950077947.html
Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ, а затем нанёс удар по группе бронетехники,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:05
2024-06-03T05:05
2024-06-03T05:38
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ, а затем нанёс удар по группе бронетехники, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Как рассказал командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Дмитрий, после того, как экипаж поразил скопления неонацистов, передовой авианаводчик сообщил о группе украинских бронеавтомобилей, которая подходила в район высадки. По ней вертолётчики также нанесли удар. Отмечается, что в ходе задания применялись два типа авиаракет - неуправляемые С-8 и управляемые "Вихрь". После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ. Как доложил передовой авианаводчик, все указанные цели были успешно поражены.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ
Минобороны: вертолет Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ, а затем нанёс удар по группе бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Как рассказал командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Дмитрий, после того, как экипаж поразил скопления неонацистов, передовой авианаводчик сообщил о группе украинских бронеавтомобилей, которая подходила в район высадки. По ней вертолётчики также нанесли удар.
Отмечается, что в ходе задания применялись два типа авиаракет - неуправляемые С-8 и управляемые "Вихрь".
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.
Как доложил передовой авианаводчик, все указанные цели были успешно поражены.