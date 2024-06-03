https://ria.ru/20240603/vertolet-1950077947.html

Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024

Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ, а затем нанёс удар по группе бронетехники,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:05

2024-06-03T05:05

2024-06-03T05:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939528566_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_1aa840d8fb2d2df68f12dc1c8e5a2d80.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил в зоне СВО замаскированные подразделения ВСУ, а затем нанёс удар по группе бронетехники, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Как рассказал командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Дмитрий, после того, как экипаж поразил скопления неонацистов, передовой авианаводчик сообщил о группе украинских бронеавтомобилей, которая подходила в район высадки. По ней вертолётчики также нанесли удар. Отмечается, что в ходе задания применялись два типа авиаракет - неуправляемые С-8 и управляемые "Вихрь". После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ. Как доложил передовой авианаводчик, все указанные цели были успешно поражены.

https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф