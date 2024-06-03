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ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.06.2024
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14:47 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/vengriya-1950186229.html
ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии
ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.06.2024
ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:47
2024-06-03T14:47
в мире
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом Брюссель пытается заставить замолчать голос мира. Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью газете Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине. "Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.По его словам, Венгрии хотят запретить говорить о том, что она "думает о последствиях общих решений". "Чтобы мы, венгры, не могли говорить, что мы не хотим идти на войну, а хотим мира. Чтобы венгры не могли говорить, какое военное безумие царит сейчас в Европе. Чтобы мы не могли говорить, что все ближе угроза Третьей мировой войны", - отметил он. Сийярто добавил, что Венгрия не приемлет такое давление и намерена дальше отстаивать свою позицию в период председательства в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240601/orban-1949905187.html
https://ria.ru/20240601/protest-1949881981.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии

Сийярто: Евросоюз угрожает Венгрии, чтобы заставить голос мира замолчать

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом Брюссель пытается заставить замолчать голос мира.
Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью газете Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
"Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
По его словам, Венгрии хотят запретить говорить о том, что она "думает о последствиях общих решений". "Чтобы мы, венгры, не могли говорить, что мы не хотим идти на войну, а хотим мира. Чтобы венгры не могли говорить, какое военное безумие царит сейчас в Европе. Чтобы мы не могли говорить, что все ближе угроза Третьей мировой войны", - отметил он. Сийярто добавил, что Венгрия не приемлет такое давление и намерена дальше отстаивать свою позицию в период председательства в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию
1 июня, 17:35
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Акция Марш мира в Будапеште против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО
1 июня, 14:54
 
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