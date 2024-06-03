ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии
Сийярто: Евросоюз угрожает Венгрии, чтобы заставить голос мира замолчать
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом Брюссель пытается заставить замолчать голос мира.
Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью газете Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине.
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"Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
По его словам, Венгрии хотят запретить говорить о том, что она "думает о последствиях общих решений". "Чтобы мы, венгры, не могли говорить, что мы не хотим идти на войну, а хотим мира. Чтобы венгры не могли говорить, какое военное безумие царит сейчас в Европе. Чтобы мы не могли говорить, что все ближе угроза Третьей мировой войны", - отметил он. Сийярто добавил, что Венгрия не приемлет такое давление и намерена дальше отстаивать свою позицию в период председательства в ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.