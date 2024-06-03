https://ria.ru/20240603/vengriya-1950186229.html

ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии

ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 03.06.2024

ЕС пытается заставить голос мира замолчать, заявил МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:47

2024-06-03T14:47

2024-06-03T14:47

в мире

венгрия

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС заявил, что таким образом Брюссель пытается заставить замолчать голос мира. Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью газете Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине. "Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.По его словам, Венгрии хотят запретить говорить о том, что она "думает о последствиях общих решений". "Чтобы мы, венгры, не могли говорить, что мы не хотим идти на войну, а хотим мира. Чтобы венгры не могли говорить, какое военное безумие царит сейчас в Европе. Чтобы мы не могли говорить, что все ближе угроза Третьей мировой войны", - отметил он. Сийярто добавил, что Венгрия не приемлет такое давление и намерена дальше отстаивать свою позицию в период председательства в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240601/orban-1949905187.html

https://ria.ru/20240601/protest-1949881981.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз