https://ria.ru/20240603/velikobritaniya-1950251719.html

России не важно, кто придет к власти в Великобритании, заявил посол

России не важно, кто придет к власти в Великобритании, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2024

России не важно, кто придет к власти в Великобритании, заявил посол

Для России нет особой разницы, кто придёт к власти в Великобритании по итогам июльских выборов, обе основные партии - находящиеся сейчас у власти консерваторы и РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:05

2024-06-03T18:05

2024-06-03T18:05

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Для России нет особой разницы, кто придёт к власти в Великобритании по итогам июльских выборов, обе основные партии - находящиеся сейчас у власти консерваторы и оппозиционные лейбористы – настроены недружелюбно по отношению к Москве, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Всеобщие выборы в парламент Британии пройдут 4 июля. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. "Внешняя политика этих двух партий – консерваторов и лейбористов – одинаковая… На нас никоим образом не влияет (то, кто находится у власти – ред.). Обе (партии – ред.) недружелюбны. Недружелюбная политика является характерной чертой обеих партий, поэтому мы относимся к ним одинаково", - сказал российский посол в интервью телеканалу TRT World. Дипломат указал, что программы обеих партий, касаемо как внутренней, так и внешней политики, становятся всё более и более схожими между собой. Таким образом, Лейбористской партии нечего предложить нового избирателям, добавил посол. Глава российской дипмиссии в Лондоне также предупредил, что вскоре в западных СМИ могут начать появляться сообщения о якобы попытках России вмешаться в выборы в Британии, и заверил, что у Москвы "нет ни одной причины" для этого. Ранее сообщалось, что министры обороны и иностранных дел в оппозиционном теневом правительстве Великобритании посетили Киев и заверили украинские власти в продолжении поддержки со стороны Лондона в случае прихода к власти Лейбористской партии.

https://ria.ru/20240319/mid-1934305579.html

https://ria.ru/20240603/oruzhie-1950166243.html

https://ria.ru/20231207/rf-1914446451.html

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лондон

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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин