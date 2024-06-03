https://ria.ru/20240603/vandaly-1950210968.html

В Уфе вандалы разрушили композицию, посвященную Великой Отечественной войне

В Уфе вандалы разрушили композицию, посвященную Великой Отечественной войне - РИА Новости, 03.06.2024

В Уфе вандалы разрушили композицию, посвященную Великой Отечественной войне

Правоохранители разыскивают в Уфе вандалов, испортивших композицию, посвященную Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:05

2024-06-03T16:05

2024-06-03T16:05

происшествия

уфа

кировский район

россия

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УФА, 3 июн – РИА Новости. Правоохранители разыскивают в Уфе вандалов, испортивших композицию, посвященную Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В полиции рассказали, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено сообщение о разрушении инсталляции в сквере Юнармейцев в Кировском районе Уфы. "На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудниками полиции ОП№3 управления МВД России по городу Уфе устанавливаются обстоятельства происшествия, осуществляется розыск лиц, причастных к данному деянию", - рассказали в пресс-службе. Речь идет об объекте, посвящённом Великой Отечественной войне. В соцсетях публикуют видео с места происшествия, на кадрах вандалы разорвали фотографии парадов Победы.

https://ria.ru/20231118/delo-1910264754.html

уфа

кировский район

россия

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происшествия, уфа, кировский район, россия