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Гросси рассказал о последствиях санкций США против российского урана - РИА Новости, 03.06.2024
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14:51 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/uran-1950187286.html
Гросси рассказал о последствиях санкций США против российского урана
Гросси рассказал о последствиях санкций США против российского урана - РИА Новости, 03.06.2024
Гросси рассказал о последствиях санкций США против российского урана
Санкции США против урана из РФ не изменят рынок сразу же, возможен отложенный эффект, который будет виден через несколько лет, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:51
2024-06-03T14:51
сша
россия
вена
рафаэль гросси
джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Санкции США против урана из РФ не изменят рынок сразу же, возможен отложенный эффект, который будет виден через несколько лет, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Изменения на рынке произойдут. Но они не произойдут за ночь. Это займет несколько лет. Если это будет развиваться в этом направлении", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене. Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. Росатом в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
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сша, россия, вена, рафаэль гросси, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, новости - ядерные технологии
США, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире, Новости - Ядерные технологии
Гросси рассказал о последствиях санкций США против российского урана

Глава МАГАТЭ Гросси: санкции США против урана из РФ не изменят рынок сразу же

© AP Photo / Dmitry LovetskyБочки с ураном в порту Санкт-Петербурга
Бочки с ураном в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Бочки с ураном в порту Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Санкции США против урана из РФ не изменят рынок сразу же, возможен отложенный эффект, который будет виден через несколько лет, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Изменения на рынке произойдут. Но они не произойдут за ночь. Это займет несколько лет. Если это будет развиваться в этом направлении", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.
Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. Росатом в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
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СШАРоссияВенаРафаэль ГроссиДжо БайденГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВ миреНовости - Ядерные технологии
 
 
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