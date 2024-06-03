Рейтинг@Mail.ru
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ
Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:31
2024-06-03T20:31
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
россия
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE."В то время как российская специальная военная операция на востоке Украины стремительно продолжается, украинская армия отступает. Особенно в Харьковской области многие села перешли под контроль российской армии", — говорится в материале.Отмечается, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, беспомощны из-за кризиса в армии. Как результат, у них нет другого выхода, кроме как отступать, поясняет автор.В то время как легитимность Владимира Зеленского уже под вопросом, в украинской армии очевидно существуют проблемы с субординацией, говорится в публикации."Видел ли кто-нибудь Зеленского где-либо, помимо западной витрины, с момента начала боевых действий? Зеленский все еще в Португалии или путешествует по другим странам. Он по-прежнему занимается демагогией, клянчит деньги и оружие. По-прежнему угрожает, если не может получить того, чего хочет", — резюмируется в статье.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ

DikGAZETE: ВСУ вынуждены отступать из-за стремительного наступления ВС России

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE.
"В то время как российская специальная военная операция на востоке Украины стремительно продолжается, украинская армия отступает. Особенно в Харьковской области многие села перешли под контроль российской армии", — говорится в материале.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 19:50
Отмечается, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, беспомощны из-за кризиса в армии. Как результат, у них нет другого выхода, кроме как отступать, поясняет автор.
В то время как легитимность Владимира Зеленского уже под вопросом, в украинской армии очевидно существуют проблемы с субординацией, говорится в публикации.
"Видел ли кто-нибудь Зеленского где-либо, помимо западной витрины, с момента начала боевых действий? Зеленский все еще в Португалии или путешествует по другим странам. Он по-прежнему занимается демагогией, клянчит деньги и оружие. По-прежнему угрожает, если не может получить того, чего хочет", — резюмируется в статье.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:52
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала