https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ
Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:31
2024-06-03T20:31
2024-06-03T20:31
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
россия
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE."В то время как российская специальная военная операция на востоке Украины стремительно продолжается, украинская армия отступает. Особенно в Харьковской области многие села перешли под контроль российской армии", — говорится в материале.Отмечается, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, беспомощны из-за кризиса в армии. Как результат, у них нет другого выхода, кроме как отступать, поясняет автор.В то время как легитимность Владимира Зеленского уже под вопросом, в украинской армии очевидно существуют проблемы с субординацией, говорится в публикации."Видел ли кто-нибудь Зеленского где-либо, помимо западной витрины, с момента начала боевых действий? Зеленский все еще в Португалии или путешествует по другим странам. Он по-прежнему занимается демагогией, клянчит деньги и оружие. По-прежнему угрожает, если не может получить того, чего хочет", — резюмируется в статье.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
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украина, харьковская область, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ
DikGAZETE: ВСУ вынуждены отступать из-за стремительного наступления ВС России