https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html

"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ

"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024

"По другим странам". Украина пошла на отчаянный шаг из-за России, пишут СМИ

Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:31

2024-06-03T20:31

2024-06-03T20:31

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

россия

виталий ганчев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать из-за натиска российских войск, пишет DikGAZETE."В то время как российская специальная военная операция на востоке Украины стремительно продолжается, украинская армия отступает. Особенно в Харьковской области многие села перешли под контроль российской армии", — говорится в материале.Отмечается, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, беспомощны из-за кризиса в армии. Как результат, у них нет другого выхода, кроме как отступать, поясняет автор.В то время как легитимность Владимира Зеленского уже под вопросом, в украинской армии очевидно существуют проблемы с субординацией, говорится в публикации."Видел ли кто-нибудь Зеленского где-либо, помимо западной витрины, с момента начала боевых действий? Зеленский все еще в Португалии или путешествует по другим странам. Он по-прежнему занимается демагогией, клянчит деньги и оружие. По-прежнему угрожает, если не может получить того, чего хочет", — резюмируется в статье.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

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украина, харьковская область, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины