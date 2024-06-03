https://ria.ru/20240603/ukraina-1950245865.html

На Украине хотят лишить бывших военнопленных права на демобилизацию

На Украине хотят лишить бывших военнопленных права на демобилизацию - РИА Новости, 03.06.2024

На Украине хотят лишить бывших военнопленных права на демобилизацию

Национальная гвардия Украины намерена лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, которые вернулись из плена до 18 мая этого года, что идет вразрез с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:41

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Национальная гвардия Украины намерена лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, которые вернулись из плена до 18 мая этого года, что идет вразрез с новым законом об усилении мобилизации, заявил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Нацгвардия решила по-своему трактовать закон (о мобилизации - ред.) и не демобилизовать военнопленных. В (воинские - ред.) части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, право на демобилизацию имеют все бывшие военнопленные, в связи с чем Гончаренко намерен готовить депутатское обращение, чтобы разобраться с данным нововведением нацгвардии Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950007772.html

https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925564310.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины