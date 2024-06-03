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СМИ: заводы ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать их сотрудников - РИА Новости, 03.06.2024
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15:52 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950205810.html
СМИ: заводы ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать их сотрудников
СМИ: заводы ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать их сотрудников - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ: заводы ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать их сотрудников
Более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, имеющие право бронировать 100% работников, обратились к властям с просьбой не мобилизовывать... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:52
2024-06-03T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, имеющие право бронировать 100% работников, обратились к властям с просьбой не мобилизовывать сотрудников во время сверки данных в военкоматах, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на имеющееся у него в распоряжении обращение. "Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и законно могут бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, к министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, премьеру, главкому ВСУ обратились более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Они отметили, что после вступления в силу "ряда законов и подзаконных актов под угрозой оказался производственный потенциал отечественного ОПК". "Существуют нередкие случаи, когда именно в этот "переходный" период ТЦК (военкоматы – ред.) осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения", - приводит "Экономическая правда" текст обращения. В нем также отмечается, что это угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. "Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных", - пишет издание. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: заводы ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать их сотрудников

"Экономическая правда": ОПК Украины призвал не мобилизовывать его сотрудников

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, имеющие право бронировать 100% работников, обратились к властям с просьбой не мобилизовывать сотрудников во время сверки данных в военкоматах, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на имеющееся у него в распоряжении обращение.
"Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и законно могут бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
По информации издания, к министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, премьеру, главкому ВСУ обратились более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Они отметили, что после вступления в силу "ряда законов и подзаконных актов под угрозой оказался производственный потенциал отечественного ОПК".
"Существуют нередкие случаи, когда именно в этот "переходный" период ТЦК (военкоматы – ред.) осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения", - приводит "Экономическая правда" текст обращения.
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В нем также отмечается, что это угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. "Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных", - пишет издание.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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