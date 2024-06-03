https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html

На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать

На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать - РИА Новости, 03.06.2024

На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать

Сотрудники одного из военкоматов, расположенного во Львовской области, догоняя сбегавшего от них уклониста, сбили его микроавтобусом, сообщает в понедельник... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:17

2024-06-03T16:17

2024-06-03T16:17

специальная военная операция на украине

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львовская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов, расположенного во Львовской области, догоняя сбегавшего от них уклониста, сбили его микроавтобусом, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сбил мужчину на велосипеде, который пытался от них сбежать", - сообщает издание, ссылаясь на видео, опубликованное в местных пабликах. На сопровождающем публикацию видео видно, что потерпевший смог подняться после столкновения и убежать от сотрудников военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины