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На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html
На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать
На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать - РИА Новости, 03.06.2024
На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать
Сотрудники одного из военкоматов, расположенного во Львовской области, догоняя сбегавшего от них уклониста, сбили его микроавтобусом, сообщает в понедельник... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:17
2024-06-03T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов, расположенного во Львовской области, догоняя сбегавшего от них уклониста, сбили его микроавтобусом, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сбил мужчину на велосипеде, который пытался от них сбежать", - сообщает издание, ссылаясь на видео, опубликованное в местных пабликах. На сопровождающем публикацию видео видно, что потерпевший смог подняться после столкновения и убежать от сотрудников военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать

"Страна": на Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов, расположенного во Львовской области, догоняя сбегавшего от них уклониста, сбили его микроавтобусом, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Во Львовской области микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сбил мужчину на велосипеде, который пытался от них сбежать", - сообщает издание, ссылаясь на видео, опубликованное в местных пабликах. На сопровождающем публикацию видео видно, что потерпевший смог подняться после столкновения и убежать от сотрудников военкомата.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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