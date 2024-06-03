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"Осталось два года". Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству - РИА Новости, 03.06.2024
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Наука
 
03:19 03.06.2024 (обновлено: 03:21 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ugroza-1950074180.html
"Осталось два года". Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству
"Осталось два года". Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству - РИА Новости, 03.06.2024
"Осталось два года". Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству
Скорое создание превосходящего человека общего искусственного интеллекта неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:19
2024-06-03T03:21
наука
технологии
в мире
сша
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Скорое создание превосходящего человека общего искусственного интеллекта неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.По его словам, под общим ИИ обычно понимается такая система, которая способна действовать во всех сферах, доступных человеку. Однако в последнее время специалисты все чаще ставят знак равенства между ОИИ и суперинтеллектом, который превосходит возможности человека во всех возможны сферах деятельности.&quot;Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру — не играть в нее вовсе&quot;, — выразил мнение эксперт.По его словам, нынешние модели искусственного интеллекта уже соответствуют классическому определению общего ИИ за счет превосходства в интеллекте над средним человеком. Однако технический прогресс вскоре приведет к тому, что даже лучшие специалисты в своих областях начнут уступать ИИ. Как отметил Ямпольский, искусственный интеллект может как попросту уничтожить человечество, так и попытаться предоставить людям максимальные страдания. Не меньшую опасность представляет исчезновение смысла жизни из-за полного замещения людей ИИ в труде, искусстве и других сферах жизни. При этом создание надежной защиты против против постоянно эволюционирующей и непредсказуемой системы представляется ученому невозможным, добавил он.Эксперт предполагает, что человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году. Того же мнения придерживаются представители индустрии, с которыми он общался."Осталось два года. &lt;...&gt; Это очень скоро, учитывая, что у нас даже нет работающих защитных механизмом (против сильного ИИ. — Прим. ред.), даже прототипов", — предупредил Ямпольский.Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240531/ai-1949696116.html
https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html
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технологии, в мире, сша, искусственный интеллект (ии)
Наука, Технологии, В мире, США, Искусственный интеллект (ИИ)
"Осталось два года". Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству

Ученый Ямпольский: создание общего ИИ неизбежно лишит человечество будущего

© Fotolia / Mopic Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Fotolia / Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Скорое создание превосходящего человека общего искусственного интеллекта неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.
По его словам, под общим ИИ обычно понимается такая система, которая способна действовать во всех сферах, доступных человеку. Однако в последнее время специалисты все чаще ставят знак равенства между ОИИ и суперинтеллектом, который превосходит возможности человека во всех возможны сферах деятельности.
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«

"Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру — не играть в нее вовсе", — выразил мнение эксперт.

По его словам, нынешние модели искусственного интеллекта уже соответствуют классическому определению общего ИИ за счет превосходства в интеллекте над средним человеком. Однако технический прогресс вскоре приведет к тому, что даже лучшие специалисты в своих областях начнут уступать ИИ.
Как отметил Ямпольский, искусственный интеллект может как попросту уничтожить человечество, так и попытаться предоставить людям максимальные страдания. Не меньшую опасность представляет исчезновение смысла жизни из-за полного замещения людей ИИ в труде, искусстве и других сферах жизни. При этом создание надежной защиты против против постоянно эволюционирующей и непредсказуемой системы представляется ученому невозможным, добавил он.
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Эксперт предполагает, что человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году. Того же мнения придерживаются представители индустрии, с которыми он общался.
«
"Осталось два года. <...> Это очень скоро, учитывая, что у нас даже нет работающих защитных механизмом (против сильного ИИ. — Прим. ред.), даже прототипов", — предупредил Ямпольский.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
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