Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
Алаудинов: удары оружием Запада по РФ не повлияют на исход СВО и победу Москвы
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн – РИА Новости. Удары ВСУ западным оружием по территории "глубинной" России не повлияют на исход СВО и победу РФ, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Противнику выдавали в начале летальное оружие. Мы помним – "Javelin", другое, другое, другое. Когда (всё - ред.) начиналось, насколько это воспринималось остро. Все считали, что вот сейчас уже все - мы не сможем ему противостоять. Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, М777. Мы можем перечислять это вооружение, которое им (ВСУ – ред.) давали, бесконечно... Удары западным вооружением по нашей территории, по "глубинной" территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение... СВО. ... Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает", - заявил Апты Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" выразил уверенность, что специальная военная операция завершится полным выполнением её задач.
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"И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили, начиная... СВО. Так что нам с вами надо будет еще раз напрячься, перетерпеть, переждать, как мы это делали за эти два года и три месяца неоднократно... Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства", - заявил Алаудинов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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