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Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/udary-1950088619.html
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2024
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
Удары ВСУ западным оружием по территории "глубинной" России не повлияют на исход СВО и победу РФ, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:19
2024-06-03T08:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
апты алаудинов
вооруженные силы украины
нато
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн – РИА Новости. Удары ВСУ западным оружием по территории "глубинной" России не повлияют на исход СВО и победу РФ, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. "Противнику выдавали в начале летальное оружие. Мы помним – "Javelin", другое, другое, другое. Когда (всё - ред.) начиналось, насколько это воспринималось остро. Все считали, что вот сейчас уже все - мы не сможем ему противостоять. Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, М777. Мы можем перечислять это вооружение, которое им (ВСУ – ред.) давали, бесконечно... Удары западным вооружением по нашей территории, по "глубинной" территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение... СВО. ... Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает", - заявил Апты Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" выразил уверенность, что специальная военная операция завершится полным выполнением её задач. "И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили, начиная... СВО. Так что нам с вами надо будет еще раз напрячься, перетерпеть, переждать, как мы это делали за эти два года и три месяца неоднократно... Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства", - заявил Алаудинов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов

Алаудинов: удары оружием Запада по РФ не повлияют на исход СВО и победу Москвы

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн – РИА Новости. Удары ВСУ западным оружием по территории "глубинной" России не повлияют на исход СВО и победу РФ, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Противнику выдавали в начале летальное оружие. Мы помним – "Javelin", другое, другое, другое. Когда (всё - ред.) начиналось, насколько это воспринималось остро. Все считали, что вот сейчас уже все - мы не сможем ему противостоять. Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, М777. Мы можем перечислять это вооружение, которое им (ВСУ – ред.) давали, бесконечно... Удары западным вооружением по нашей территории, по "глубинной" территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение... СВО. ... Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает", - заявил Апты Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
Командир спецназа "Ахмат" выразил уверенность, что специальная военная операция завершится полным выполнением её задач.
«
"И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили, начиная... СВО. Так что нам с вами надо будет еще раз напрячься, перетерпеть, переждать, как мы это делали за эти два года и три месяца неоднократно... Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства", - заявил Алаудинов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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