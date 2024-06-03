https://ria.ru/20240603/ubiystvo-1950116153.html
В Забайкалье убили полицейского
В Забайкалье убили полицейского - РИА Новости, 03.06.2024
В Забайкалье убили полицейского
Участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району убили в Забайкальском крае, следователи задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:23
2024-06-03T11:23
2024-06-03T11:23
происшествия
читинский район
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району убили в Забайкальском крае, следователи задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в Telegram-канале. "Следователи работают на месте обнаружения тела 37-летнего участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району. На теле полицейского обнаружены рубленые раны. Совместно с сотрудниками полиции, а также управления Росгвардии установлен житель города Хилок Забайкальского края 1986 года рождения, который, возможно, причастен к преступлению. В настоящий момент следователи допрашивают задержанного", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщение об убийстве полицейского поступило 3 июня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В квартире подозреваемого проводится обыск.
https://ria.ru/20240602/khakasiya-1950029746.html
читинский район
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происшествия, читинский район, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье убили полицейского
В Читинском районе Забайкалья убили участкового полицейского