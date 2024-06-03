Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье убили полицейского - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ubiystvo-1950116153.html
В Забайкалье убили полицейского
В Забайкалье убили полицейского - РИА Новости, 03.06.2024
В Забайкалье убили полицейского
Участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району убили в Забайкальском крае, следователи задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:23
2024-06-03T11:23
происшествия
читинский район
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg
ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району убили в Забайкальском крае, следователи задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в Telegram-канале. "Следователи работают на месте обнаружения тела 37-летнего участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району. На теле полицейского обнаружены рубленые раны. Совместно с сотрудниками полиции, а также управления Росгвардии установлен житель города Хилок Забайкальского края 1986 года рождения, который, возможно, причастен к преступлению. В настоящий момент следователи допрашивают задержанного", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщение об убийстве полицейского поступило 3 июня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В квартире подозреваемого проводится обыск.
https://ria.ru/20240602/khakasiya-1950029746.html
читинский район
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c54ee7a1c20465b36805a8e3a7d77af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, читинский район, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье убили полицейского

В Читинском районе Забайкалья убили участкового полицейского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району убили в Забайкальском крае, следователи задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в Telegram-канале.
"Следователи работают на месте обнаружения тела 37-летнего участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району. На теле полицейского обнаружены рубленые раны. Совместно с сотрудниками полиции, а также управления Росгвардии установлен житель города Хилок Забайкальского края 1986 года рождения, который, возможно, причастен к преступлению. В настоящий момент следователи допрашивают задержанного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение об убийстве полицейского поступило 3 июня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В квартире подозреваемого проводится обыск.
Сотрудники СК РФ на мест, где житель Хакасии ранил полицейского - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер
2 июня, 17:05
 
ПроисшествияЧитинский районЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала