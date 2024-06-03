https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950256513.html

Запад не скрывает враждебности в адрес России, заявил турецкий экс-генерал

Запад не скрывает враждебности в адрес России, заявил турецкий экс-генерал - РИА Новости, 03.06.2024

Запад не скрывает враждебности в адрес России, заявил турецкий экс-генерал

Заявления США, Франции и ряда других стран о разрешении Киеву использовать отправленные украинской стороне ракеты для ударов по территории РФ говорит о том, что РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:31

2024-06-03T18:31

2024-06-03T18:31

россия

сша

франция

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Заявления США, Франции и ряда других стран о разрешении Киеву использовать отправленные украинской стороне ракеты для ударов по территории РФ говорит о том, что Запад снял маску и уже не скрывает своих враждебных намерений в отношении России, заявил РИА Новости турецкий генерал в отставке, военный эксперт Юджель Карауз. Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. "Ряд стран Запада, в частности США и Франция, разрешили Киеву использовать отправленные украинской стороне ракеты для ударов по территории РФ. Это на самом деле весьма важный и ключевой момент в противостоянии Запада с Россией. Этот шаг явно нацелен на раздувание конфликта на Украине и увеличение географического масштаба боевых действий. На Западе отчетливо видят продвижение российских солдат на линии фронта и не могут смириться с достижениями армии РФ. Именно по этой причине Западу пришлось снять маску "миротворца" и уже практически в открытую показать, что он является основной стороной конфликта, не скрывая своих враждебных намерений в отношении России. Главный политический месседж Запада заключается именно в этом", - подчеркнул эксперт. По словам турецкого военного эксперта, "Запад только сейчас признал то, что мы знали с первого дня конфликта: это не конфликт между РФ и Украиной, а между РФ и Западом" и упомянутым разрешением "подписал себе приговор". "Если ранее мы могли говорить о наличии сдерживающих факторов для Москвы, то сейчас их уже практически нет. Все военные базы западных стран, находящиеся вблизи российских границ, стали легитимными целями ВС России. Говоря о Западе, я имею в виду в основном США, так как именно эта страна доминирует в этой системе. А цель США – это добиться максимальной эскалации конфликта. Чтобы полыхали уже и европейские страны, тем самым сделать их еще больше зависимыми от Вашингтона. Только так США смогут построить свой однополярный мир", - отметил собеседник агентства. Говоря о Франции и Германии, турецкий генерал сказал, что там пока не догадываются об этом, считая США своим щитом, а "когда поймут, то будет уже поздно". Военный эксперт добавил, что у России имеется план действий на случай практически любых провокаций и враждебных шагов Запада. "В настоящее время в арсенале России имеются одни из самых сильных систем воздушной обороны в мире. Россия в силах отбить возможные ракетные атаки на ее территорию со стороны украинских военных. Но это не говорит о том, что страшные сценарии развития событий не исключены. Это в крайней мере враждебный шаг, который будет иметь весьма серьезные последствия", - сказал Карауз. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html

https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html

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россия, сша, франция, владимир путин, нато, вооруженные силы украины