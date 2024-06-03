https://ria.ru/20240603/trevoga-1950207449.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:00
2024-06-03T16:00
2024-06-03T16:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 14.33 мск. В остальных указанных регионах тревога была объявлена в 15.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу