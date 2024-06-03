https://ria.ru/20240603/trevoga-1950070014.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T00:34

2024-06-03T00:34

2024-06-03T00:34

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В Харьковской области тревога была объявлена в 23.35 мск, в Сумской, Днепропетровской и Полтавской – в 00.26 мск. Также сигнал тревоги прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины