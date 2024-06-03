https://ria.ru/20240603/torrembini-1949648033.html

Витторио Торрембини: о том, что в России плохо, я знаю лишь из западных СМИ

Витторио Торрембини: о том, что в России плохо, я знаю лишь из западных СМИ - РИА Новости, 03.06.2024

Витторио Торрембини: о том, что в России плохо, я знаю лишь из западных СМИ

О том, что в России плохо, я узнаю лишь из итальянских и западных СМИ, говорит президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa)... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:00

2024-06-03T11:00

2024-06-03T11:00

интервью

витторио торрембини

газпром

россия

италия

москва

антонио таяни

пмэф-2024

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О том, что в России плохо, я узнаю лишь из итальянских и западных СМИ, говорит президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, который живет в нашей стране уже 35 лет. В интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ он рассказал, почему итальянские предприниматели не желают сворачивать свою деятельность в РФ, насколько сильно антироссийские санкции Запада бьют по экономике Италии, и зачем 15 итальянских бизнесменов едут в Санкт-Петербург на международный экономический форум. Беседовал Серго Кухианидзе.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.– Витторио, как представитель недружественной страны, вы, живя в России, ощущаете на себе косые взгляды коллег-бизнесменов?– Да ну что вы! Не только я, но и все итальянские предприниматели, по-прежнему работающие в вашей стране, никакой враждебности не чувствуют, наоборот – поддержку.И касается это не только нас, а в целом западного бизнеса. Все мы постоянно встречаемся с представителями российских деловых сообществ, министерств, органов власти, которые всегда готовы нас выслушать и помочь.Они делятся с нами всей необходимой информацией. Мы не просто в курсе того, что происходит, но имеем даже уникальную возможность вместе заранее обсуждать изменения в законах, в налоговой системе, которая грядет в стране, высказывать свою точку зрения, свои пожелания на тот или иной счет.– Надо же!– Ничего удивительного, по-нашему мнению, в этом нет. Европейский бизнес присутствует в России уже более 30 лет, мы по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны, а как иначе? Мы инвестировали кучу денег – порядка 500 миллиардов евро – в экономику России. Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!Так что, о том, что в России плохо, я узнаю лишь из итальянских и западных СМИ. Они не только полны всякими негативными историями о России, но и без конца пугают нас: "Как вы там, в этой недружественной стране, можете работать, жить, почему не покидаете ее?!"Вот так. Еще три года назад мы были героями – успешными предпринимателями, делающими прибыльный бизнес в России, то теперь стали в глазах западных СМИ врагами народа, понимаете?– Чем все эти ваши 150 компаний, по-прежнему работающие в России, занимаются?– Всем и везде, по всей России. Причем львиная доля из них занята производством: продуктов питания – колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки, выпуск которой, к слову, за последнее время значительно вырос, в частности, на заводе в Орле.Все эти компании я называю "обрусевшими". Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут. Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль.– Немало, впрочем, итальянских компаний по причине западных санкций сказали России "чао" после февраля 2022 года.– Тем не менее, их доля в России по-прежнему высока по сравнению с другими странами Европейского союза. Сильнее всего от санкций пострадали, надо сказать, крупные компании Германии и Франции. Итальянский же бизнес в России все-таки всегда был больше представлен малыми и средними предприятиями.– Деловые круги Италии не забыли про Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)? Что-то их там уже не видно.– Почему? Конечно, не забыли, появляются. Но в силу известных причин предпочитают не афишировать свое присутствие на нем. Встречи проводят инкогнито. В прошлом году, например, они участвовали в работе ПМЭФ неофициально. В нынешнем итальянские бизнесмены также не обойдут своим вниманием ПМЭФ, приехать, позондировать почву на предмет установления контактов с российскими коллегами собираются, насколько я знаю, человек 15.– Санкции бьют не только по России, но и по тем странам, кто их вводит. Насколько Италия ощущает на себе их эффект?– Ощущает, и еще как. Достаточно сказать, что товарооборот между нашими странами резко упал с 30 миллиардов евро до девяти миллиардов. Итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию – на 70-80%. Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10-15 миллиардов евро. Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест.Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска. Дальше, думаю, будет больше. Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на пять-десять лет вперед, он ее сворачивает.Ну, а свято место, как справедливо гласит русская поговорка, пусто не бывает. Вакуума нет, и быть не может. На место итальянцев приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки. Это – с одной стороны. С другой – вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт.Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить. Как ни грустно, но это уже навсегда. Если, допустим, два-три года вы не в состоянии купить хорошую итальянскую обувь, к которой привыкли, то на четвертый начнете покупать другую – ту, что есть на рынке. Такова психология человека.– Как итальянский бизнес отнесся к тому, что произошло весной нынешнего года с производителем бытовой техники компанией Ariston, чья российская дочерняя компания была передана под временное управление "дочки" "Газпрома"?– Понятно, что это вынужденная мера со стороны Москвы, действующей в условиях жестких санкций. Как бы то ни было, но итальянский бизнес, откровенно говоря, напрягся, почувствовав в этом тревожный сигнал, который был, наконец, услышан в Риме. Во всяком случае, с тех пор министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проводит с нами, итальянскими предпринимателями в России, видео-встречи, на которых мы обсуждаем с ним все проблемы, заботящие нас, связанные с нашими опасениями и рисками. Вторая по счету из них состоялась на днях. Суть этих встреч – понять, что делать, чтобы помощь итальянскому бизнесу в России, речь идет даже о создании в этой связи специального антикризисного комитета.– О чем свидетельствуют ваши встречи с господином Таяни?– Для нас, деловых людей, эти встречи стали, можно сказать, маленькой революцией, свидетельствующей о том, что политики впервые за последние два года начинают думать о бизнесе.Поднимаем во время бесед с министром мы и вопросы к Европейской комиссии, чтобы она, в частности, навела порядок в отношении грузов, которые идут из Европы в Россию. Чтобы здесь был регламент, единый для всех, правила, по которым играют все, без исключений. Дело в том, что со стороны Польши и Литвы тут наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные, и все документы исправны. Это ничто иное, как произвол. При этом свои грузы они легко пропускают через границы. Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию? А разве в Литве есть вино? Они, что самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса – самая громкая.– Замечательный итальянский писатель Андреа Камиллери как-то заметил, что на жизнь в Италии влияют три силы: Ватикан, мафия и Вашингтон, вы согласны с этим?– Влияние Ватикана, по-моему, за последнее время несколько ослабло. О мафии, что говорить, она, как известно, бессмертна! Кто по-настоящему оказывает сегодня сильное влияние на Италию, так это Вашингтон. Не только на итальянский бизнес, а на все общество.Но делать это не так-то просто. Итальянский народ ничего не имеет против русских. Между нашими странами давно существуют очень хорошие отношения. Мы с уважением, если не сказать с любовью, относимся друг другу. В конце концов, нас объединяет общая культура. Не будем забывать, что Москву именуют Третьим Римом, то есть преемницей Римской империи.Недавно мне пришла в голову идея. Я хочу создать в Москве Институт европейской культуры – своеобразный интеллектуальный центр, где мнениями будут обмениваться европейские и российские ученые, бизнесмены, эксперты по самым разным вопросам, кроме политики. Все крупные российские предприниматели, с кем я уже поделился своей идеей, поддержали ее.– А как итальянское общество относится сегодня к России? За чашкой капучино в кафе итальянцы обсуждают конфликт на Украине?– Все меньше и меньше. Знаете, сразу после начала специальной военной операции на Украине итальянское общество, можно сказать, разделилось. Более половины населения стали негативно относиться к России: как они посмели вторгнуться в соседнюю страну, что они творят? Но сейчас таких итальянцев осталось, думаю, максимум 25%. Причин, на мой взгляд, две. Во-первых, люди устали от этой темы, даже в СМИ она отходит мало по малу на второй план. А, во-вторых, люди – не дураки, они начинают понимать, где правда, а где пропаганда. Показывая на яблоко, нельзя постоянно твердить, что это банан!– В Брюсселе и в Вашингтоне все чаще говорят о конфискации в том или ином объеме замороженных активов России и передаче этих средств Украине. У вас есть мнение на этот счет?– Считаю, что, с точки зрения бизнеса, это абсолютно незаконно. Разве справедливо взять и отобрать чужие деньги? Кому это понравится? Такое поведение явно попахивает шантажом. По-моему, раз это деньги России, то без ее участия решать вопрос, что с ними делать, нельзя. Значит, надо садиться с Москвой за стол переговоров и обсуждать данную тему. И еще. Говоря о конфискации, Брюсселю надо иметь в виду, что огромное количество европейских денег, вполне сопоставимое, к слову, с замороженными средствами России на Западе, по-прежнему находятся в РФ. Представьте, какой начнется финансовый произвол, если и Россия в отместку также станет их отбирать?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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