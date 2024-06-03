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Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций - РИА Новости, 03.06.2024
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07:20 03.06.2024 (обновлено: 07:23 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html
Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций
Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций - РИА Новости, 03.06.2024
Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций
Турция не должна быть вовлечена в западные санкции против России, торговлю между Анкарой и Москвой на фоне проблем с банковскими переводами и волатильности... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:20
2024-06-03T07:23
в мире
россия
турция
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Турция не должна быть вовлечена в западные санкции против России, торговлю между Анкарой и Москвой на фоне проблем с банковскими переводами и волатильности рубля и лиры можно вести в китайской валюте, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остаётся напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Необходимо, чтобы эта проблема (банковских переводов из РФ в Турцию – ред.) была решена двумя странами, и Турция не должна быть слишком сильно вовлечена в западные санкции. Турецкая Республика должна действовать здесь как суверенное государство, принимая во внимание важность торговли с Россией как с соседом. Учитывая волатильность турецкой лиры и рубля, я считаю, что торговля между двумя странами может осуществляться с помощью валюты третьей страны - китайского юаня", - заявил аналитик. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. Сейчас курс доллара к турецкой лире находится на уровне 32,2 лиры за доллар.
https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html
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в мире, россия, турция, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, Санкции в отношении России
Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций

Эксперт Эрчин: в условиях санкций Турция может вести торговлю с Россией в юанях

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Турция не должна быть вовлечена в западные санкции против России, торговлю между Анкарой и Москвой на фоне проблем с банковскими переводами и волатильности рубля и лиры можно вести в китайской валюте, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остаётся напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Необходимо, чтобы эта проблема (банковских переводов из РФ в Турцию – ред.) была решена двумя странами, и Турция не должна быть слишком сильно вовлечена в западные санкции. Турецкая Республика должна действовать здесь как суверенное государство, принимая во внимание важность торговли с Россией как с соседом. Учитывая волатильность турецкой лиры и рубля, я считаю, что торговля между двумя странами может осуществляться с помощью валюты третьей страны - китайского юаня", - заявил аналитик.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. Сейчас курс доллара к турецкой лире находится на уровне 32,2 лиры за доллар.
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник
06:05
 
В миреРоссияТурцияСанкции в отношении России
 
 
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