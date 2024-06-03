Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций
Эксперт Эрчин: в условиях санкций Турция может вести торговлю с Россией в юанях
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Турция не должна быть вовлечена в западные санкции против России, торговлю между Анкарой и Москвой на фоне проблем с банковскими переводами и волатильности рубля и лиры можно вести в китайской валюте, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остаётся напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Необходимо, чтобы эта проблема (банковских переводов из РФ в Турцию – ред.) была решена двумя странами, и Турция не должна быть слишком сильно вовлечена в западные санкции. Турецкая Республика должна действовать здесь как суверенное государство, принимая во внимание важность торговли с Россией как с соседом. Учитывая волатильность турецкой лиры и рубля, я считаю, что торговля между двумя странами может осуществляться с помощью валюты третьей страны - китайского юаня", - заявил аналитик.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. Сейчас курс доллара к турецкой лире находится на уровне 32,2 лиры за доллар.