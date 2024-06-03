И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ
Tasnim: Мохаммад Мохбер не будет регистрироваться на выборах президента Ирана
Мохаммед Мохбер. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента Ирана после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, не будет регистрировать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных президентских выборах, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
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"Осведомленный источник сообщил корреспонденту редакции политических новостей информационного агентства Tasnim, что исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочел не регистрироваться и определенно не будет кандидатом", - говорится в сообщении агентства.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, уточняется в сообщении агентства.
Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.
Ранее сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах.
К настоящему моменту свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, экс-председатель комиссии иранского Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, играющий активную роль в администрации Верховного лидера Ирана экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Сейед Вахид Хагганиан, министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и мэр иранской столицы Алиреза Закани.