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И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
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16:01 03.06.2024 (обновлено: 16:02 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/tasnim-1950207634.html
И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ
И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ
Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента Ирана после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, не будет регистрировать свою... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:01
2024-06-03T16:02
в мире
иран
мохаммад мохбер
али лариджани
махмуд ахмадинежад
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента Ирана после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, не будет регистрировать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных президентских выборах, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник. "Осведомленный источник сообщил корреспонденту редакции политических новостей информационного агентства Tasnim, что исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочел не регистрироваться и определенно не будет кандидатом", - говорится в сообщении агентства. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, уточняется в сообщении агентства. Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Ранее сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах. К настоящему моменту свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, экс-председатель комиссии иранского Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, играющий активную роль в администрации Верховного лидера Ирана экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Сейед Вахид Хагганиан, министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и мэр иранской столицы Алиреза Закани.
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
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в мире, иран, мохаммад мохбер, али лариджани, махмуд ахмадинежад, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Мохаммад Мохбер, Али Лариджани, Махмуд Ахмадинежад, Крушение вертолета президента Ирана
И.О. президента Ирана отказался от участия в выборах президента, пишут СМИ

Tasnim: Мохаммад Мохбер не будет регистрироваться на выборах президента Ирана

© AFP 2024 / ATTA KENAREМохаммед Мохбер
Мохаммед Мохбер - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Мохаммед Мохбер. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента Ирана после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, не будет регистрировать свою кандидатуру на предстоящих внеочередных президентских выборах, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Осведомленный источник сообщил корреспонденту редакции политических новостей информационного агентства Tasnim, что исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, несмотря на просьбы к нему в течение последних дней зарегистрироваться для участия в президентских выборах, предпочел не регистрироваться и определенно не будет кандидатом", - говорится в сообщении агентства.
Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана
28 мая, 17:22
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, уточняется в сообщении агентства.
Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.
Ранее сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах.
К настоящему моменту свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, экс-председатель комиссии иранского Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, играющий активную роль в администрации Верховного лидера Ирана экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Сейед Вахид Хагганиан, министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и мэр иранской столицы Алиреза Закани.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране
25 мая, 21:33
 
В миреИранМохаммад МохберАли ЛариджаниМахмуд АхмадинежадКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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