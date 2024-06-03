https://ria.ru/20240603/svo-1950150638.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:07

2024-06-03T13:07

2024-06-03T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область