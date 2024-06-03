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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:07
2024-06-03T13:07
2024-06-03T14:26
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ за сутки