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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 03.06.2024 (обновлено: 14:26 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/svo-1950150638.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:07
2024-06-03T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и 152 мм гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРаботиноБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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