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Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 03.06.2024 (обновлено: 13:17 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/svo-1950149645.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.06.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:05
2024-06-03T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более 310 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США.Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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безопасность, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

МО: подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более 310 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США.
Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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