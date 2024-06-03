https://ria.ru/20240603/svo-1950149645.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 03.06.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более 310 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США.Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика