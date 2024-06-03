https://ria.ru/20240603/sud-1950133649.html

ВС поддержал взыскание 40,6 миллиарда рублей с экс-бенефициара Арксбанка

ВС поддержал взыскание 40,6 миллиарда рублей с экс-бенефициара Арксбанка - РИА Новости, 03.06.2024

ВС поддержал взыскание 40,6 миллиарда рублей с экс-бенефициара Арксбанка

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскали с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:08

2024-06-03T12:08

2024-06-03T12:08

экономика

россия

москва

александр герасименко

агентство по страхованию вкладов

газпромбанк

татфондбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148062/03/1480620353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c2af859ae01b91229b0b3cc06a6f534.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскали с экс-бенефициара обанкротившегося в 2016 году Арксбанка Ильи Клигмана около 40,6 миллиарда рублей убытков. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Екатерина Корнелюк отклонила кассационную жалобу Клигмана, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Суды установили, что Клигман был фактическим руководителем неформальной банковской группы, в которую помимо Арксбанка входили Инкаробанк, УМ-Банк, "Невский банк" и банк "Агросоюз". АСВ ранее сообщало, что в рамках дел о банкротстве этих банков к Клигману предъявлены требования на общую сумму более 55 миллиардов рублей. Временная администрация Арксбанка выявила в банке ведение "двойного" учета по вкладам. Причем в банковских экземплярах договоров сумма депозитов указывалась в десятки раз меньше, чем в экземплярах клиентов. По обращениям вкладчиков были восстановлены обязательства банка в размере более 39,4 миллиарда рублей, из них обязательства на сумму более 35,7 миллиарда не были отражены в официальной отчетности. Эту сумму АСВ потребовало взыскать с Клигмана в качестве убытков. Кроме того, как установило АСВ и с ним согласились суды, из Арксбанка были выведены ценные бумаги, включая облигации федерального займа (ОФЗ), бонды ВЭБа, "Открытия", МКБ и Газпромбанка, на сумму около 4,5 миллиардов рублей. А на замещении векселей Глобэксбанка, Татфондбанка и УБРиР векселями "технической" компании Арксбанк потерял еще около 331 миллиона рублей. Эти убытки также вменили Клигману. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте принял обеспечительные меры в виде ареста активов Клигмана в пределах около 40,6 миллиарда рублей. В 2020 году арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности по долгам Арксбанка двух его бывших председателей правления - Дину Пахомову и Александра Герасименко. АСВ требовало взыскать с Герасименко и Пахомовой солидарно около 37,6 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы признал Арксбанк банкротом в сентябре 2016 года. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2016 года занимал 286-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html

https://ria.ru/20231004/rastrata-1900475822.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, александр герасименко, агентство по страхованию вкладов, газпромбанк, татфондбанк