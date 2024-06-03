ВС поддержал взыскание 40,6 миллиарда рублей с экс-бенефициара Арксбанка
Верховный суд отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара Арксбанка Клигмана
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскали с экс-бенефициара обанкротившегося в 2016 году Арксбанка Ильи Клигмана около 40,6 миллиарда рублей убытков.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Екатерина Корнелюк отклонила кассационную жалобу Клигмана, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Суды установили, что Клигман был фактическим руководителем неформальной банковской группы, в которую помимо Арксбанка входили Инкаробанк, УМ-Банк, "Невский банк" и банк "Агросоюз". АСВ ранее сообщало, что в рамках дел о банкротстве этих банков к Клигману предъявлены требования на общую сумму более 55 миллиардов рублей.
Временная администрация Арксбанка выявила в банке ведение "двойного" учета по вкладам. Причем в банковских экземплярах договоров сумма депозитов указывалась в десятки раз меньше, чем в экземплярах клиентов. По обращениям вкладчиков были восстановлены обязательства банка в размере более 39,4 миллиарда рублей, из них обязательства на сумму более 35,7 миллиарда не были отражены в официальной отчетности. Эту сумму АСВ потребовало взыскать с Клигмана в качестве убытков.
Кроме того, как установило АСВ и с ним согласились суды, из Арксбанка были выведены ценные бумаги, включая облигации федерального займа (ОФЗ), бонды ВЭБа, "Открытия", МКБ и Газпромбанка, на сумму около 4,5 миллиардов рублей. А на замещении векселей Глобэксбанка, Татфондбанка и УБРиР векселями "технической" компании Арксбанк потерял еще около 331 миллиона рублей. Эти убытки также вменили Клигману.
Девятый арбитражный апелляционный суд в марте принял обеспечительные меры в виде ареста активов Клигмана в пределах около 40,6 миллиарда рублей. В 2020 году арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности по долгам Арксбанка двух его бывших председателей правления - Дину Пахомову и Александра Герасименко. АСВ требовало взыскать с Герасименко и Пахомовой солидарно около 37,6 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы признал Арксбанк банкротом в сентябре 2016 года. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2016 года занимал 286-е место в банковской системе РФ.
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