https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html

Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах

Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 03.06.2024

Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах

Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:28

2024-06-03T19:28

2024-06-03T19:28

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых регионах страны, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 32 миллионов 338,3 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе. Отмечается, что средства выделяются имея в виду достижение следующего результата на территориях новых регионов - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены кредиты по льготной ставке не менее 130 миллионов рублей рублей.

https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950266529.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)