https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html
Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах
Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах
Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:28
2024-06-03T19:28
2024-06-03T19:28
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых регионах страны, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 32 миллионов 338,3 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе. Отмечается, что средства выделяются имея в виду достижение следующего результата на территориях новых регионов - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены кредиты по льготной ставке не менее 130 миллионов рублей рублей.
https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950266529.html
россия
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство выделит средства на кредитование бизнеса в новых регионах
Правительство выделит средства на поддержку кредитования бизнеса новых регионов