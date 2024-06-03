https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html

"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 03.06.2024

"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Основные центры снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за приближения российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:50

2024-06-03T19:50

2024-06-03T23:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основные центры снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за приближения российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (российские войска. — Прим. ред.) приближаются — в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. <...> Другими словами, они достигают мягкого подбрюшья украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ситуация на самом деле выглядит очень плохо для киевского режима. Меркурис полагает, что российское наступление вовсе не замедляется, а только продолжает набирать обороты.На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html

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в мире, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, киев