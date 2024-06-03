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"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 03.06.2024 (обновлено: 23:51 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Основные центры снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за приближения российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:50
2024-06-03T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей белоусов
вооруженные силы украины
россия
киев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основные центры снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за приближения российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (российские войска. — Прим. ред.) приближаются — в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. &lt;...&gt; Другими словами, они достигают мягкого подбрюшья украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ситуация на самом деле выглядит очень плохо для киевского режима. Меркурис полагает, что российское наступление вовсе не замедляется, а только продолжает набирать обороты.На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
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в мире, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Меркурис: российские войска приближаются к основным центрам снабжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основные центры снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за приближения российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Они (российские войска. — Прим. ред.) приближаются — в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. <...> Другими словами, они достигают мягкого подбрюшья украинской армии", — отметил он.
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По словам эксперта, ситуация на самом деле выглядит очень плохо для киевского режима. Меркурис полагает, что российское наступление вовсе не замедляется, а только продолжает набирать обороты.
На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
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