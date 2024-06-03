Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе
ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. О задержании украинских агентов в Севастополе, поддержке Украины со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Задержание шпионов
ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб, созданную для диверсий против военнослужащих Черноморского флота и на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей службы.
Всего задержали пять человек, которых СБУ и ГРУ Минобороны Украины завербовали в Запорожской области. Во время обысков у них обнаружили три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатки, в том числе британского производства. ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о госизмене и теракте.
Как признался один из задержанных с позывным Ментор, их украинских кураторов интересовали данные об истребителях МиГ-31, адаптированных под применение гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Кроме того, задержанные готовили взрыв на местном военном аэродроме.
Ход спецоперации
За минувшие сутки российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, бойцы группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" — улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение.
Как заявил журналистам замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов, на Харьковское направление перебросили спецназ "Ахмат". По его словам, на сегодня это самый важный участок фронта.
На Херсонском направлении российские войска сорвали попытку десантников ВСУ высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате большую часть десанта уничтожили на воде при подходе к берегу, а остальных сбросили в реку.
Совокупные потери ВСУ за сутки составили около 1745 солдат, восемь танков и других бронемашин, одна РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 25 военных автомобилей.
Поддержка Украины Западом
Нидерланды стали очередной страной, разрешившей Киеву использовать свои F-16 для ударов по "военным целям" на территории России. Как заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на применение этих самолетов.
Звучащие на Западе заявления о разрешении наносить удары по российской территории прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков.
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Он предостерег США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия. По словам дипломата, западные политики "в силу непонятных причин" недооценивают серьезность отпора, который могут получить от России.
Причиной вероятного отказа в публикации называется отсутствие России на форуме, а также стремление Исламабада придерживаться нейтралитета.