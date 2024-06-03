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Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 03.06.2024 (обновлено: 22:52 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950243360.html
Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе
Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе - РИА Новости, 03.06.2024
Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе
О задержании украинских агентов в Севастополе, поддержке Украины со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:30
2024-06-03T22:52
россия
украина
нидерланды
сергей рябков
апты алаудинов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. О задержании украинских агентов в Севастополе, поддержке Украины со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Задержание шпионовФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб, созданную для диверсий против военнослужащих Черноморского флота и на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей службы. Всего задержали пять человек, которых СБУ и ГРУ Минобороны Украины завербовали в Запорожской области. Во время обысков у них обнаружили три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатки, в том числе британского производства. ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о госизмене и теракте. Как признался один из задержанных с позывным Ментор, их украинских кураторов интересовали данные об истребителях МиГ-31, адаптированных под применение гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, задержанные готовили взрыв на местном военном аэродроме. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, бойцы группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" — улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение. Как заявил журналистам замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов, на Харьковское направление перебросили спецназ "Ахмат". По его словам, на сегодня это самый важный участок фронта. На Херсонском направлении российские войска сорвали попытку десантников ВСУ высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате большую часть десанта уничтожили на воде при подходе к берегу, а остальных сбросили в реку. Совокупные потери ВСУ за сутки составили около 1745 солдат, восемь танков и других бронемашин, одна РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 25 военных автомобилей. Поддержка Украины ЗападомНидерланды стали очередной страной, разрешившей Киеву использовать свои F-16 для ударов по "военным целям" на территории России. Как заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на применение этих самолетов. Звучащие на Западе заявления о разрешении наносить удары по российской территории прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков. Он предостерег США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия. По словам дипломата, западные политики "в силу непонятных причин" недооценивают серьезность отпора, который могут получить от России. В отличие от Запада, страны Глобального Юга не спешат принять украинскую сторону в конфликте. Так, издание Pakistan Today со ссылкой на источники утверждает, что Пакистан, судя по всему, пропустит саммит по Украине в Швейцарии. Причиной вероятного отказа в публикации называется отсутствие России на форуме, а также стремление Исламабада придерживаться нейтралитета.
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россия, украина, нидерланды, сергей рябков, апты алаудинов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), politico, f-16, миг-31
Россия, Украина, Нидерланды, Сергей Рябков, Апты Алаудинов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Politico, F-16, МиГ-31, Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 3 июня: ФСБ раскрыла сеть украинских шпионов в Севастополе

ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. О задержании украинских агентов в Севастополе, поддержке Украины со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Задержание шпионов

ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб, созданную для диверсий против военнослужащих Черноморского флота и на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей службы.
Всего задержали пять человек, которых СБУ и ГРУ Минобороны Украины завербовали в Запорожской области. Во время обысков у них обнаружили три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатки, в том числе британского производства. ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о госизмене и теракте.
Как признался один из задержанных с позывным Ментор, их украинских кураторов интересовали данные об истребителях МиГ-31, адаптированных под применение гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Кроме того, задержанные готовили взрыв на местном военном аэродроме.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Вчера, 13:07

Ход спецоперации

За минувшие сутки российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, бойцы группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" — улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение.
Как заявил журналистам замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов, на Харьковское направление перебросили спецназ "Ахмат". По его словам, на сегодня это самый важный участок фронта.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Вчера, 13:05
На Херсонском направлении российские войска сорвали попытку десантников ВСУ высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате большую часть десанта уничтожили на воде при подходе к берегу, а остальных сбросили в реку.
Совокупные потери ВСУ за сутки составили около 1745 солдат, восемь танков и других бронемашин, одна РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 25 военных автомобилей.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Вчера, 13:11

Поддержка Украины Западом

Нидерланды стали очередной страной, разрешившей Киеву использовать свои F-16 для ударов по "военным целям" на территории России. Как заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на применение этих самолетов.
Звучащие на Западе заявления о разрешении наносить удары по российской территории прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Вчера, 13:07
Он предостерег США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия. По словам дипломата, западные политики "в силу непонятных причин" недооценивают серьезность отпора, который могут получить от России.
В отличие от Запада, страны Глобального Юга не спешат принять украинскую сторону в конфликте. Так, издание Pakistan Today со ссылкой на источники утверждает, что Пакистан, судя по всему, пропустит саммит по Украине в Швейцарии.
Причиной вероятного отказа в публикации называется отсутствие России на форуме, а также стремление Исламабада придерживаться нейтралитета.
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНидерландыСергей РябковАпты АлаудиновВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)PoliticoF-16МиГ-31
 
 
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