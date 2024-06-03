https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2024

"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

Россия легко уничтожит системы Patriot, если их разместят в Харькове, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:52

2024-06-03T16:52

2024-06-03T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

андрей белоусов

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия легко уничтожит системы Patriot, если их разместят в Харькове, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. <…> Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — отметил он.По словам эксперта, в результате Харьков практически полностью лишился систем противовоздушной обороны. Приближение ЗРК Patriot к Харькову создает огромный риск, так как беспилотники-шпионы способны быстро обнаружить его и Москва может запустить ракеты, чтобы уничтожить эту дорогостоящую систему, пояснил Меркурис.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html

https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

харьков

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