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"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 03.06.2024 (обновлено: 20:05 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2024
"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Россия легко уничтожит системы Patriot, если их разместят в Харькове, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:52
2024-06-03T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
андрей белоусов
зрк с-300
харьков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия легко уничтожит системы Patriot, если их разместят в Харькове, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. &lt;…&gt; Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — отметил он.По словам эксперта, в результате Харьков практически полностью лишился систем противовоздушной обороны. Приближение ЗРК Patriot к Харькову создает огромный риск, так как беспилотники-шпионы способны быстро обнаружить его и Москва может запустить ракеты, чтобы уничтожить эту дорогостоящую систему, пояснил Меркурис.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html
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в мире, андрей белоусов, зрк с-300, харьков, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Белоусов, ЗРК С-300, Харьков, Россия, Москва
"Гарантирует уничтожение". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

Меркурис: отправка систем Patriot в Харьков гарантирует их уничтожение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия легко уничтожит системы Patriot, если их разместят в Харькове, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. <…> Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — отметил он.
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По словам эксперта, в результате Харьков практически полностью лишился систем противовоздушной обороны. Приближение ЗРК Patriot к Харькову создает огромный риск, так как беспилотники-шпионы способны быстро обнаружить его и Москва может запустить ракеты, чтобы уничтожить эту дорогостоящую систему, пояснил Меркурис.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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