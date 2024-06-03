https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950150526.html

Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.06.2024

Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:07

2024-06-03T13:07

2024-06-03T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка", — говорится в сводке.Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Липцов и Волчанска.В этих боях украинская армия потеряла примерно 215 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 43-й механизированной бригаде ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) и отбила три контратаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника там составили порядка 435 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", американское орудие М119 и станция РЭБ.Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 67-й бригаде теробороны в районах Нового и Константиновки (ДНР). ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20, одну Д-30, одну "Мста-Б", британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, два американских орудия М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение 24-й механизированной бригаде ВСУ в районе села Новгородское (ДНР) и отразив четыре контратаки 47-й и 110-й механизированных бригад в районах Очеретино и Новопокровского. Потери украинской армии составили около 585 солдат, три боевые бронемашины, два автомобиля, боевая машина РСЗО HIMARS, пять гаубиц "Мста-Б", две американские М777, две Д-20 и три Д-30, САУ "Гвоздика".Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял около 140 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира". Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино и Вербового (Запорожская область). Там ВСУ потеряли примерно 60 человек, три автомобиля, американскую гаубицу М198 и одну Д-20.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах. Силы ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун", четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, ракету зенитного комплекса Patriot производства США, 19 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 67 дронов.

https://ria.ru/20240603/vs-1950116327.html

https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html

https://ria.ru/20240603/dnepr-1950129805.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия