https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950150526.html
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:07
2024-06-03T13:07
2024-06-03T14:32
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка", — говорится в сводке.Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Липцов и Волчанска.В этих боях украинская армия потеряла примерно 215 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 43-й механизированной бригаде ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) и отбила три контратаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника там составили порядка 435 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", американское орудие М119 и станция РЭБ.Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 67-й бригаде теробороны в районах Нового и Константиновки (ДНР). ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20, одну Д-30, одну "Мста-Б", британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, два американских орудия М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение 24-й механизированной бригаде ВСУ в районе села Новгородское (ДНР) и отразив четыре контратаки 47-й и 110-й механизированных бригад в районах Очеретино и Новопокровского. Потери украинской армии составили около 585 солдат, три боевые бронемашины, два автомобиля, боевая машина РСЗО HIMARS, пять гаубиц "Мста-Б", две американские М777, две Д-20 и три Д-30, САУ "Гвоздика".Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял около 140 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира". Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино и Вербового (Запорожская область). Там ВСУ потеряли примерно 60 человек, три автомобиля, американскую гаубицу М198 и одну Д-20.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах. Силы ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун", четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, ракету зенитного комплекса Patriot производства США, 19 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 67 дронов.
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Север" до 215 человек за сутки
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщило Минобороны
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"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Липцов и Волчанска.
В этих боях украинская армия потеряла примерно 215 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
В то же время группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 43-й механизированной бригаде ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) и отбила три контратаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника там составили порядка 435 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", американское орудие М119 и станция РЭБ.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 67-й бригаде теробороны в районах Нового и Константиновки (ДНР). ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20, одну Д-30, одну "Мста-Б", британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, два американских орудия М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанеся поражение 24-й механизированной бригаде ВСУ в районе села Новгородское (ДНР) и отразив четыре контратаки 47-й и 110-й механизированных бригад в районах Очеретино и Новопокровского. Потери украинской армии составили около 585 солдат, три боевые бронемашины, два автомобиля, боевая машина РСЗО HIMARS, пять гаубиц "Мста-Б", две американские М777, две Д-20 и три Д-30, САУ "Гвоздика".
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял около 140 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира".
Группировка "Днепр" поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино и Вербового (Запорожская область). Там ВСУ потеряли примерно 60 человек, три автомобиля, американскую гаубицу М198 и одну Д-20.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах.
Силы ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун", четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, ракету зенитного комплекса Patriot производства США, 19 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 67 дронов.